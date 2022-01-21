До 60 тысяч новых больных в день: в Минздраве озвучили прогноз по распространению "Омикрона" в Украине

Пик вспышки ожидается в конце февраля.

В Украине озвучили прогнозы по возможной вспышке коронавируса штамма "Омикрон". По информации Минздрава уже в феврале ним могут быть инфицированы около миллиона жителей нашей страны.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Liga.

По его словам, уже в следующем месяце численность новых суточных случаев COVID-19 может достичь 59 тысяч, а пик придется на последнюю неделю месяца.

"Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", — сказал он.

Кузин отметил, что исходя из опыта других стран, волна "Омикрона" быстро приводит к увеличению числа новых случаев, но затем точно так же резко отступает.

Исходя их этого, он отмечает, что новая волна продержится максимум полтора месяца, во время которой стоит ожидать серьезной нагрузки на медицинскую систему и на критическую инфраструктуру. Однако до 1 апреля волна быстро сойдет на нет.

Как сообщалось ранее, штамм "Омикрон" отличается от предшественников тем, что его проще спутать с простудой. При этом первые симптомы могут начать проявляться уже через 72 часа после инфицирования.

Вместе с тем в ООН отметили, что из-за того, что большинство пострадавших от "Омикрона" стран имеют высокие показатели вакцинации, то о нем сложилось много мифов, вроде более легкого течения болезни и меньшего уровня госпитализаций.