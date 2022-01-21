"Омикрон" легче обычного коронавируса? В ООН назвали главные мифы о новой болезни
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 77
В ООН утверждают, что до окончания пандемии пока далеко.
Штамм коронавируса "Омикрон", который не так давно был обнаружен, но уже показал большую заразность чем ранее известные варианты заболевания все еще изучается.
В ООН отметили, что он уже стал доминирующим в Европе и развенчали ряд ложных утверждений о нем.
Миф 1. Легкость "Омикрона"
Как утверждают в организации, штамм переносится легче, чем "Дельта"-вариант, но его не стоит считать более легкой формой, поскольку заражения фиксировали в странах с высоким уровнем вакцинации и про течение заболевания в регионах с непривитыми людьми судить рано.
Миф 2. Меньше госпитализаций
Несмотря на менее тяжелые последствия из-за количества заражений увеличится и количество пациентов в больницах.
Миф 3. Неэффективность вакцин
В ООН отмечают, что вакцинация дает "лучшую из доступных" защиту от штамма и не только от него, но и от возможных будущих мутаций коронавируса. Они связывают меньшую тяжесть и количество летальных случаев от "Омикрона" именно с прививками.
Миф 4. Тяжесть заболевания у непривитых также низкая
Большая часть тех, кто лечится в стационаре в странах с доминирующим вариантом "Омикрон" — не вакцинированы от коронавируса. Такие люди подвержены самому высокому риску заразиться.
Миф 5. Схожесть "Омикрона" с простудой по течению
Штамм опаснее простуды и может привести к "затяжному ковиду" даже после выздоровления.
Миф 6. Сильный иммунитет у переболевших
В ООН рекомендуют вакцинироваться тем, кто уже перенес ковид, поскольку ранее перенесенное заболевание не дает гарантию, что "Омикроном" человек не заразится. Вакцинация призвана защитить от тяжелого течения, госпитализации и смерти.
Миф 7. Неэффективность бустера
Из-за того, что качество работы вакцин снижается со временем, повторная прививка должна повысить защиту от коронавируса. Это в первую очередь относится к группам риска: людям 60+, с сопутствующими заболевания и медперсоналу.
Актуальная информация о коронавирусе и вакцинации от него от украинского Минздрава
Миф 8. Маски и "Омикрон"
Несмотря на фейки про бесполезность масок, в ООН утверждают, что эта и другие превентивные меры эффективны для сдерживания. К мерам профилактики также относят мытье рук, дистанцию, избегание людных мест, вентиляцию и кашель в сгиб локтя или платок.
Миф 9. Окончание пандемии
Несмотря на меньшее количество смертей прогнозировать окончание пандемии коронавируса рано. "Конца пандемии пока не видно", — сказано в сообщении. Количество случаев коронавируса увеличивается с каждым днем. Отметим, что на 21 января в Украине их — больше 20 тысяч в сутки.
В ООН также сообщили, что при доминировании "Омикрона" количество зараженных удваивается каждые 1,5-3 дня, а фейки мешают людям взвешенно принимать решения о своем здоровье.
Ранее "Телеграф" писал про симптомы штамма "Омикрон" — они схожи с простудой и проявляться могут уже спустя 72 часа после заражения.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-