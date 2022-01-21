"Омикрон" легче обычного коронавируса? В ООН назвали главные мифы о новой болезни

В ООН утверждают, что до окончания пандемии пока далеко.

Штамм коронавируса "Омикрон", который не так давно был обнаружен, но уже показал большую заразность чем ранее известные варианты заболевания все еще изучается.

В ООН отметили, что он уже стал доминирующим в Европе и развенчали ряд ложных утверждений о нем.

Миф 1. Легкость "Омикрона"

Как утверждают в организации, штамм переносится легче, чем "Дельта"-вариант, но его не стоит считать более легкой формой, поскольку заражения фиксировали в странах с высоким уровнем вакцинации и про течение заболевания в регионах с непривитыми людьми судить рано.

Миф 2. Меньше госпитализаций

Несмотря на менее тяжелые последствия из-за количества заражений увеличится и количество пациентов в больницах.

Миф 3. Неэффективность вакцин

В ООН отмечают, что вакцинация дает "лучшую из доступных" защиту от штамма и не только от него, но и от возможных будущих мутаций коронавируса. Они связывают меньшую тяжесть и количество летальных случаев от "Омикрона" именно с прививками.

Миф 4. Тяжесть заболевания у непривитых также низкая

Большая часть тех, кто лечится в стационаре в странах с доминирующим вариантом "Омикрон" — не вакцинированы от коронавируса. Такие люди подвержены самому высокому риску заразиться.

Миф 5. Схожесть "Омикрона" с простудой по течению

Штамм опаснее простуды и может привести к "затяжному ковиду" даже после выздоровления.

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Миф 6. Сильный иммунитет у переболевших

В ООН рекомендуют вакцинироваться тем, кто уже перенес ковид, поскольку ранее перенесенное заболевание не дает гарантию, что "Омикроном" человек не заразится. Вакцинация призвана защитить от тяжелого течения, госпитализации и смерти.

Миф 7. Неэффективность бустера

Из-за того, что качество работы вакцин снижается со временем, повторная прививка должна повысить защиту от коронавируса. Это в первую очередь относится к группам риска: людям 60+, с сопутствующими заболевания и медперсоналу.

Миф 8. Маски и "Омикрон"

Несмотря на фейки про бесполезность масок, в ООН утверждают, что эта и другие превентивные меры эффективны для сдерживания. К мерам профилактики также относят мытье рук, дистанцию, избегание людных мест, вентиляцию и кашель в сгиб локтя или платок.

Миф 9. Окончание пандемии

Несмотря на меньшее количество смертей прогнозировать окончание пандемии коронавируса рано. "Конца пандемии пока не видно", — сказано в сообщении. Количество случаев коронавируса увеличивается с каждым днем. Отметим, что на 21 января в Украине их — больше 20 тысяч в сутки.

В ООН также сообщили, что при доминировании "Омикрона" количество зараженных удваивается каждые 1,5-3 дня, а фейки мешают людям взвешенно принимать решения о своем здоровье.

Ранее "Телеграф" писал про симптомы штамма "Омикрон" — они схожи с простудой и проявляться могут уже спустя 72 часа после заражения.