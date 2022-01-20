Укр

"Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
696
Новый штамм опасен даже для тех, кто уже переболел коронавирусом Новость обновлена 20 января 2022, 15:50
Новый штамм опасен даже для тех, кто уже переболел коронавирусом

Если раньше распознать ковид можно было по кашлю и потере обоняния, то теперь болезнь замаскировалась под ОРВИ

В четверг, 20 января, в Минздраве официально подтвердили начало новой волны коронавируса, которая связана с распространением нового штамма "Омикрон". В Украине зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев и говорят, что шансы заболеть есть у всех. Даже у тех, кто уже был инфицирован ковидом и проходил курс иммунизации.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Распознать болезнь, говорят в Минздраве, можно уже спустя 72 часа после заражения по таким признакам:

  • першение в горле;
  • боль в пояснице;
  • насморк и заложенность носа;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чихание;
  • обильное потоотделение в ночное время суток;
  • ломота в теле.

Интересно, что если раньше главным симптомом ковида был кашель, теперь его фиксируют только в 43,5% случаев, а потерю обоняния — только у четверти заразившихся.

Практически у всех больных "Омикроном" наблюдается сильный насморк, утомляемость, чихание и боль в горле.

При любом из этих признаков, говорят медики, нужно сдать тест на коронавирус и пребывать в самоизоляции, пока не придет результат, чтобы обезопасить окружающих.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Как мы можем защитить себя и других:

  • вакцинироваться бустерной дозой;
  • придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;
  • мыть руки и пользоваться антисептиками;
  • носить маски;
  • избегать столпотворений;
  • проветривать помещения;
  • на улице не стоит касаться лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы;
  • термически обрабатывать продукты.

Напомним, специалисты центра контроля за болезнями США (CDC) в своих новых рекомендациях рассказали, какие маски защитят от ковида лучше всего.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Минздрав #Симптомы #Коронавирус #Омикрон
Новый штамм опасен даже для тех, кто уже переболел коронавирусом
Общество
"Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Новый штамм опасен даже для тех, кто уже переболел коронавирусом
"Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились
Дата публикации
Категория
Пресс-секретарь президента РФ озвучил новые угрозы
У Путина прямо пригрозили обострением войны на Донбассе из-за санкций США
Дата публикации
Категория
Американские Javelin еще не были в настоящем бою в Украине, но РФ их уже опасается
Российские танки сгорят за три секунды: чем ответит Украина на вторжение Путина
Дата публикации
Категория
"Дворец президента РФ" Владимира Путина
В сеть слили новые фото "дворца Путина": масштаб и роскошь ошеломляют (фото)
Дата публикации
Категория
До конца недели в стране ожидаются снегопады
"Зима хочет быть собой": украинцам пообещали усиление морозов