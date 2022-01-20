"Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились
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Если раньше распознать ковид можно было по кашлю и потере обоняния, то теперь болезнь замаскировалась под ОРВИ
В четверг, 20 января, в Минздраве официально подтвердили начало новой волны коронавируса, которая связана с распространением нового штамма "Омикрон". В Украине зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев и говорят, что шансы заболеть есть у всех. Даже у тех, кто уже был инфицирован ковидом и проходил курс иммунизации.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Распознать болезнь, говорят в Минздраве, можно уже спустя 72 часа после заражения по таким признакам:
- першение в горле;
- боль в пояснице;
- насморк и заложенность носа;
- головная боль;
- усталость;
- чихание;
- обильное потоотделение в ночное время суток;
- ломота в теле.
Интересно, что если раньше главным симптомом ковида был кашель, теперь его фиксируют только в 43,5% случаев, а потерю обоняния — только у четверти заразившихся.
Практически у всех больных "Омикроном" наблюдается сильный насморк, утомляемость, чихание и боль в горле.
При любом из этих признаков, говорят медики, нужно сдать тест на коронавирус и пребывать в самоизоляции, пока не придет результат, чтобы обезопасить окружающих.
Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Как мы можем защитить себя и других:
- вакцинироваться бустерной дозой;
- придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;
- мыть руки и пользоваться антисептиками;
- носить маски;
- избегать столпотворений;
- проветривать помещения;
- на улице не стоит касаться лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы;
- термически обрабатывать продукты.
Напомним, специалисты центра контроля за болезнями США (CDC) в своих новых рекомендациях рассказали, какие маски защитят от ковида лучше всего.
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