"Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились

Если раньше распознать ковид можно было по кашлю и потере обоняния, то теперь болезнь замаскировалась под ОРВИ

В четверг, 20 января, в Минздраве официально подтвердили начало новой волны коронавируса, которая связана с распространением нового штамма "Омикрон". В Украине зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев и говорят, что шансы заболеть есть у всех. Даже у тех, кто уже был инфицирован ковидом и проходил курс иммунизации.

Распознать болезнь, говорят в Минздраве, можно уже спустя 72 часа после заражения по таким признакам:

першение в горле;

боль в пояснице;

насморк и заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

обильное потоотделение в ночное время суток;

ломота в теле.

Интересно, что если раньше главным симптомом ковида был кашель, теперь его фиксируют только в 43,5% случаев, а потерю обоняния — только у четверти заразившихся.

Практически у всех больных "Омикроном" наблюдается сильный насморк, утомляемость, чихание и боль в горле.

При любом из этих признаков, говорят медики, нужно сдать тест на коронавирус и пребывать в самоизоляции, пока не придет результат, чтобы обезопасить окружающих.

Как мы можем защитить себя и других:

вакцинироваться бустерной дозой;

придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;

мыть руки и пользоваться антисептиками;

носить маски;

избегать столпотворений;

проветривать помещения;

на улице не стоит касаться лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы;

термически обрабатывать продукты.

Напомним, специалисты центра контроля за болезнями США (CDC) в своих новых рекомендациях рассказали, какие маски защитят от ковида лучше всего.