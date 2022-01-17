Какие маски лучше всего защищают от коронавируса: специалисты дали объяснение

Не все маски одинаково эффективно защищают от инфицирования.

Вот уже два года мир проживает в условиях распространения коронавирусной инфекции COVId-19, но в мире до сих пор нет единого мнения о том, какие маски наиболее эффективно защищают от инфицирования. Ответить на этот вопрос попытались специалисты центра контроля за болезнями США (CDC) в своих новых рекомендациях.

В частности в новых инструкциях указано, что маска должна плотно прилегать к лицу, давать наибольшую защиту и быть удобной для постоянного ношения.

Отмечается, что маски со свободноплетенной ткани дают минимальную защиту, немногим лучше в этом плане показывают себя маски из плотной ткани, сложенной в несколько шаров.

Для лучшей защиты стоит обратить внимание на хирургические маски или маски типа KN95.

Однако самую лучшую защиту обеспечивают маски-респираторы вроде N95 или других, например N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99 и R100.

"Важно помнить, что любая маска лучше, чем отсутствие маски", — указано в информации CDC.

При выборе маски стоит обратить внимание на то, чтобы она плотно прилегала к носу, рту и подбородку, а воздух не должен выходить из области возле глаз или по бокам.

Как сообщалось ранее, в Румынии недавно запретили носить тканевые маски в публичных местах. Теперь это расценивается, как отсутствие маски и наказывается штрафом до 3,8 тысячи гривен.