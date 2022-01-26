Берегите уши! Ученые назвали новый симптом "Омикрона"

Обновленная мутация ковида продолжает маскироваться под обычную простуду

Украиной продолжает распространяться обновленная мутация коронавирусной инфекции, "Омикрон" которая, на первый взгляд, может показаться обычным ОРВИ, но в дальнейшем повлечь за собой тяжелые последствия типа госпитализации и даже смерти. Несмотря на то, что ученые со всего мира уже якобы исследовали болезнь вдоль и поперек, она по-прежнему удивляет все новыми открытиями посредством новых симптомов.

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Как сообщает издание The Sun, новый штамм коронавируса "Омикрон", кроме уже известных проявлений, способен поражать и уши. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, подчеркнув, что именно на боль или звон в ушах в последнее время жаловались большинство инфицированных в стране. Об этом больные мутированным ковидом сообщали в специально созданном приложении, с помощью которого исследователи фиксируют изменения, происходящие среди пациентов.

По результатам исследований сейчас именно "Омикрон" обычно путают с обычной простудой, ведь он проявляется насморком, головными болями и усталостью. Теперь к перечню имеющейся симптоматики для граждан с положительными результатами ковид-тестов ученые добавляют и боль в ушах.

Специалисты советуют всем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или характерный звон, не игнорировать это и сразу пройти тестирование для выявления коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение самочувствия и госпитализации.

Также отмечается, что у некоторых британских пациентов именно потеря слуха являлась единственным показателем заражения COVID-19.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в министерстве здравоохранения уже официально подтвердили начало новой волны коронавирусной инфекции из-за распространения мутированного "Омикрона".

Также напомним, что представители центра контроля за болезнями США (CDC) дали новые рекомендации по носке масок и сообщили, какие средства индивидуальной защиты защищают от коронавируса лучше.