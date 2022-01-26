Берегите уши! Ученые назвали новый симптом "Омикрона"
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Обновленная мутация ковида продолжает маскироваться под обычную простуду
Украиной продолжает распространяться обновленная мутация коронавирусной инфекции, "Омикрон" которая, на первый взгляд, может показаться обычным ОРВИ, но в дальнейшем повлечь за собой тяжелые последствия типа госпитализации и даже смерти. Несмотря на то, что ученые со всего мира уже якобы исследовали болезнь вдоль и поперек, она по-прежнему удивляет все новыми открытиями посредством новых симптомов.
Как сообщает издание The Sun, новый штамм коронавируса "Омикрон", кроме уже известных проявлений, способен поражать и уши. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, подчеркнув, что именно на боль или звон в ушах в последнее время жаловались большинство инфицированных в стране. Об этом больные мутированным ковидом сообщали в специально созданном приложении, с помощью которого исследователи фиксируют изменения, происходящие среди пациентов.
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По результатам исследований сейчас именно "Омикрон" обычно путают с обычной простудой, ведь он проявляется насморком, головными болями и усталостью. Теперь к перечню имеющейся симптоматики для граждан с положительными результатами ковид-тестов ученые добавляют и боль в ушах.
Специалисты советуют всем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или характерный звон, не игнорировать это и сразу пройти тестирование для выявления коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение самочувствия и госпитализации.
Также отмечается, что у некоторых британских пациентов именно потеря слуха являлась единственным показателем заражения COVID-19.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Ранее "Телеграф" сообщал, что в министерстве здравоохранения уже официально подтвердили начало новой волны коронавирусной инфекции из-за распространения мутированного "Омикрона".
Также напомним, что представители центра контроля за болезнями США (CDC) дали новые рекомендации по носке масок и сообщили, какие средства индивидуальной защиты защищают от коронавируса лучше.
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