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Берегите уши! Ученые назвали новый симптом "Омикрона"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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"Омикрон" продолжает "захватывать" Украину Новость обновлена 26 января 2022, 11:21
"Омикрон" продолжает "захватывать" Украину

Обновленная мутация ковида продолжает маскироваться под обычную простуду

Украиной продолжает распространяться обновленная мутация коронавирусной инфекции, "Омикрон" которая, на первый взгляд, может показаться обычным ОРВИ, но в дальнейшем повлечь за собой тяжелые последствия типа госпитализации и даже смерти. Несмотря на то, что ученые со всего мира уже якобы исследовали болезнь вдоль и поперек, она по-прежнему удивляет все новыми открытиями посредством новых симптомов.

Как сообщает издание The Sun, новый штамм коронавируса "Омикрон", кроме уже известных проявлений, способен поражать и уши. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, подчеркнув, что именно на боль или звон в ушах в последнее время жаловались большинство инфицированных в стране. Об этом больные мутированным ковидом сообщали в специально созданном приложении, с помощью которого исследователи фиксируют изменения, происходящие среди пациентов.

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По результатам исследований сейчас именно "Омикрон" обычно путают с обычной простудой, ведь он проявляется насморком, головными болями и усталостью. Теперь к перечню имеющейся симптоматики для граждан с положительными результатами ковид-тестов ученые добавляют и боль в ушах.

Специалисты советуют всем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или характерный звон, не игнорировать это и сразу пройти тестирование для выявления коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение самочувствия и госпитализации.

Также отмечается, что у некоторых британских пациентов именно потеря слуха являлась единственным показателем заражения COVID-19.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Ранее "Телеграф" сообщал, что в министерстве здравоохранения уже официально подтвердили начало новой волны коронавирусной инфекции из-за распространения мутированного "Омикрона".

Также напомним, что представители центра контроля за болезнями США (CDC) дали новые рекомендации по носке масок и сообщили, какие средства индивидуальной защиты защищают от коронавируса лучше.

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Теги:
#Коронавирус #Симптом #Вчені #Covid-19 #Омикрон
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