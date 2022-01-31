Невакцинированных сотрудников начали отстранять от работы: кого это коснулось

Для возможности и дальше выполянть свои рабочие обязанности нужно получить хотя бы одну дозу вакцины

С понедельника, 31 января, в Украине расширился список профессий, представители которых должны быть привиты от коронавирусной болезни в обязательном порядке. Отныне работодатели вправе отстранять таких сотрудников без сохранения зарплаты.

Детали напоминает "Телеграф", ссылаясь на информацию Минздрава.

Отметим, что для некоторых украинцев вакцинация против COVID-19 является обязательной уже несколько месяцев. В ноябре к уже имеющемуся перечню добавили также сотрудников:

органов местного самоуправления (областных, районных, городских и сельских администраций);

(областных, районных, городских и сельских администраций); медицинских заведений различных форм собственности (как государственных, так и частных клиник);

(как государственных, так и частных клиник); любых коммунальных предприятий (водоканалы, теплоэнерго, организации по благоустройству территории и т.д.).

Представители этих профессий имели время до конца января, чтобы получить хотя бы одну прививку от коронавируса. Сейчас же работодатель может отстранять невакцинированных лиц от работы без сохранения заработной платы.

Если же человек имеет подтвержденные доктором противопоказания насчет вакцинации от ковида, то его подобные ограничения не коснутся.

Добавим, что ранее в список профессий с обязательной вакцинацией вошли работники центральных органов исполнительной власти, сферы образования, а также всех учреждений, которые стратегически важны для безопасности и экономики Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому рекомендуют обязательно прививаться от коронавируса третьей, бустерной дозой.

Также мы писали, продолжится ли выплата "ковидной" тысячи тем людям, которые решили вакцинироваться от "короны" только в 2022 году.