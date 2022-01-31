Невакцинованих співробітників почали усувати від роботи: кого це торкнулося

Для можливості й надалі виконувати свої робочі обов’язки слід отримати хоча б одну дозу вакцини.

Із понеділка, 31 січня, в Україні розширився список професій, представники яких мають бути щеплені від коронавірусної хвороби в обов’язковому порядку. Відтепер роботодавці мають право усувати таких працівників без збереження зарплати.

Деталі нагадує "Телеграф", посилаючись на інформацію МОЗ.

Зазначимо, що для деяких українців вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою вже кілька місяців. У листопаді до вже наявного переліку додали також співробітників:

органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських та сільських адміністрацій);

(обласних, районних, міських та сільських адміністрацій); медичних закладів різних форм власності (як державних, і приватних клінік);

(як державних, і приватних клінік); будь-яких комунальних підприємств (водоканали, теплоенерго, організації з благоустрою території тощо).

Представники цих професій мали час до кінця січня, аби отримати хоча б одне щеплення від коронавірусу. Наразі ж роботодавець може усувати невакцинованих осіб від роботи без збереження заробітної плати.

Якщо людина має підтверджені лікарем протипоказання щодо вакцинації від ковіду, її подібні обмеження не торкнуться.

Додамо, що раніше до списку професій з обов’язковою вакцинацією увійшли працівники центральних органів виконавчої влади, сфери освіти, а також усіх установ, які є стратегічно важливими для безпеки та економіки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому рекомендують обов’язково щепитися від коронавірусу третьою, бустерною дозою.

Також ми писали, чи продовжиться виплата "ковідної" тисячі тим людям, які вирішили вакцинуватися від "корони" лише у 2022 році.