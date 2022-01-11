Залишилось три тижні: хто скоро втратить роботу без щеплення від COVID-19

"Перепусткою" на роботу стане отримання хоча б однією дозою протиковідного препарату

Вже із 1 лютого в Україні почне діяти система, за якої невакциновані проти коронавірусу представники окремих професій не будуть допущені до роботи. Часу на щеплення таким людям залишилося до кінця січня.

Нагадуванням про те, кому варто вакцинуватися від "корони", поділилися у пресслужбі МОЗ.

Отримати щеплення проти COVID-19 в Україні дуже просто — варто лише звернутися до будь-якого з центрів вакцинації. До того ж у країні є достатньо препаратів, яких вистачить навіть на третю, бустерну дозу.

Кого ж невдовзі не допустять до роботи?

Є кілька категорій працюючих, яким краще поквапитися та отримати своє щеплення до кінця січня. Цей список складається із:

співробітників органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та обласні адміністрації);

(сільські, міські, районні та обласні адміністрації); медичних працівників (державні та комунальні лікарні);

(державні та комунальні лікарні); представників будь-яких комунальних підприємств (теплоенерго, водоканали, організації з благоустрою території тощо).

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Обов’язковим є отримання хоча б однієї дози вакцини на 1 лютого 2022 року. Інакше людей буде усунуто від виконання робочих обов’язків. Звичайно ж, при цьому зарплата не зберігатиметься.

Зазначимо, що раніше це розпорядження мало набути чинності ще 20 січня.

Слід наголосити, що якщо людина має офіційне підтвердження від лікаря про те, що їй протипоказано щеплюватися, то її подібна вимога не торкнеться.

Нагадаємо, що щеплення проти ковіду вже є обов’язковим для працівників центральних органів влади, а також усіх видів освітніх закладів.

Слід додати, що поки що деякі українці все ще не зробили навіть першого щеплення, деякі вже починають ставати в чергу за бустерною. "Телеграф" докладно розповідав, де і як можна вакцинуватися від коронавірусу втретє і що буде далі із COVID-сертифікатами.