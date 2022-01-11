Осталось три недели: кто скоро потеряет работу без прививки от COVID-19

"Пропуском" на работу станет получение хотя бы одной дозой противоковидного препарата

Уже с 1 февраля в Украине начнет действовать система, при которой невакцинированные против коронавируса представители отдельных профессий не будут допущены к работе. Времени на прививку у таких людей осталось до конца января.

Напоминанием о том, кому стоит вакцинироваться от "короны", поделились в пресс-службе Минздрава.

Получить прививку против COVID-19 в Украине весьма просто — стоит лишь обратиться в любой из центров вакцинации. К тому же в стране имеется достаточное количество препаратов, которых хватит даже на третью, бустерную дозу.

Кого же вскоре не допустят к работе?

Есть несколько категорий работающих, которым лучше поторопиться и получить свою прививку к концу января. В этот список входят:

сотрудники органов местного самоуправления (сельские, городские, районные и областные администрации);

(сельские, городские, районные и областные администрации); медицинские работники (государственные и коммунальные больницы);

(государственные и коммунальные больницы); представители любых коммунальных предприятий (теплоэнерго, водоканалы, организации по благоустройству территории и т.п.).

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Обязательным является получения хотя бы одной дозы вакцины по состоянию на 1 февраля 2022 года. В противном случае люди будут отстранены от выполнения рабочих обязанностей. Разумеется, при этом зарплата сохраняться не будет.

Отметим, что ранее это распоряжение должно было вступить в силу еще 20 января.

Следует подчеркнуть, что если человек имеет официальное подтверждение от врача о том, что ему противопоказано прививаться, то его подобное требование не коснется.

Напомним, что прививка против ковида уже является обязательной для сотрудников центральных органов власти, а также всех видов образовательных заведений.

Следует добавить, что пока некоторые украинцы все еще не сделали даже первой прививки, некоторые уже начинают становиться в очередь за бустерной. "Телеграф" подробно рассказывал, где и как можно вакцинироваться от коронавируса в третий раз и что будет дальше с COVID-сертификатами.