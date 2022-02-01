Смертность от COVID-19 выросла в четыре раза: статистика Минздрава на 1 февраля
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В лидерах по летальным случаям четыре региона.
В Украине количество новых пациентов с коронавирусом за сутки достигло 30 768 человек. Это на 8,5 тысячи людей больше чем накануне.
Согласно статистике Минздрава увеличились также и другие показатели:
- госпитализированы – 2 069 человек (накануне — 2 322);
- летальных случаев – 192 (днем ранее — 48 );
- выздоровели – 8 835 людей (на утро 31 января — 4 346).
Также увеличилось количество заболевших детей. В понедельник Минздрав отчитывался о 2 865 несовершеннолетних пациентов за сутки, тогда как на утро вторника зафиксировали 4056.
По регионам заболевших больше всего:
- Львовская область — 3411
- Одесская область — 2471
- Киев — 2363.
Смертность выше всего в Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях — по 12 человек.
Как ранее писал "Телеграф" в Украине количество смертей от коронавируса за время пандемии преодолело показатель в 100 тысяч человек. Также с конца января в стране расширился список сотрудников, которых могут отстранить от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса.
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