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Смертность от COVID-19 выросла в четыре раза: статистика Минздрава на 1 февраля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Количество больных коронавирусом растет Новость обновлена 01 февраля 2022, 09:11
Количество больных коронавирусом растет

В лидерах по летальным случаям четыре региона.

В Украине количество новых пациентов с коронавирусом за сутки достигло 30 768 человек. Это на 8,5 тысячи людей больше чем накануне.

Согласно статистике Минздрава увеличились также и другие показатели:

  • госпитализированы – 2 069 человек (накануне — 2 322);
  • летальных случаев – 192 (днем ранее — 48 );
  • выздоровели – 8 835 людей (на утро 31 января — 4 346).

Также увеличилось количество заболевших детей. В понедельник Минздрав отчитывался о 2 865 несовершеннолетних пациентов за сутки, тогда как на утро вторника зафиксировали 4056.

По регионам заболевших больше всего:

  • Львовская область — 3411
  • Одесская область — 2471
  • Киев — 2363.

Смертность выше всего в Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях — по 12 человек.

Как ранее писал "Телеграф" в Украине количество смертей от коронавируса за время пандемии преодолело показатель в 100 тысяч человек. Также с конца января в стране расширился список сотрудников, которых могут отстранить от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса.

Теги:
#Министерство здравоохранения #Коронавирус #Covid-19
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