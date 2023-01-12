"Випустили Кракена": новий штам коронавірусу в росії викликав жарти в мережі

Жінка, яка підчепила вірус, навіть не уявляє, де могла ним заразитися

Новий підвид коронавірусної інфекції "Кракен", який вважають найнебезпечнішим серед штаму "Омікрон", вперше виявили у жовтні 2022 року у США. Таку назву він отримав на честь морського чудовиська зі скандинавської міфології. Зараз цей штам активно поширюється Європою і вже встиг дістатися до росії.

Як повідомили у пресслужбі російського держспоживнагляду, перший випадок зараження новим субваріантом "Омікрона" вже зафіксували на території Пензенської області. Ним захворіла 32-річна жінка, котра упродовж п'яти днів переносила інфекцію у легкій формі. Наразі достеменно невідомо, де саме росіянка могла підчепити новий штам, адже за кордоном вона не була і в її оточенні немає жодної хворої на коронавірус людини.

Інформація про виявлення у росії нового небезпечного ковіду викликала низку кепкувань у мережі. Користувачі бурхливо обговорюють пригоду й відверто дивуються тому, звідки в головах вчених беруться такі назви для нововиявлених хвороб. Багато хто згадує міфічного "Кракена" із саги "Пірати Карибського моря".

Є й такі, хто саркастично жартує, що вірус могли перенести в рф українські безпілотники, адже саме на території України нібито є велика кількість американських біолабораторій, де його створюють. Серед симптомів дотепер невідомого захворювання жартівливо відносять бажання відрощувати чуб і їсти сало. Інші користувачі кепкують, що новий штам може ширитися через коментарі з українського сегмента мережі у російський.

Нагадаємо, у грудні 2022 року новий штам коронавірусної інфекції дістався до України. Тоді вірус було виявлено одразу у шести людей, представники МОЗ пояснили, чого українцям чекати від хвороби і чи варто панікувати через її поширення.