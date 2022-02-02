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"Омікрон" витісняє "Дельту": українцям розповіли, скільки залишилося чекати

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Штам "Омікрон" поширюється значно швидше свого попередника "Дельти" Новина оновлена 02 лютого 2022, 13:36
Штам "Омікрон" поширюється значно швидше свого попередника "Дельти"

Пік теперішнього сплеску захворюваності COVID-19 прийдеться на середину лютого.

В Україні підтвердили початок нової хвилі коронавірусу, яка пов’язана зі штамом "Омікрон". У МОЗ з цього приводу зазначили, що зовсім скоро цей штам витіснить варіант "Дельта".

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу у середу, 2 лютого.

За його словами, пік коронавірусу "Омікрон" прийдеться в Україні на середину лютого. І цей штам витіснить коронавірус "Дельта", який спричинив в країні попередню хвилю захворюваності COVID-19.

Кузін підкреслив, що за світовими тенденціями, для витіснення штаму "Дельта" потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту.

Оскільки принцип поширення штамів однаковий — вони передаються повітряно-краплинним шляхом, захиститися від них можна за допомогою виконання протиепідемічних правил, які діють в Україні через пандемію коронавірусу. Для цього слід:

  • дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;
  • ретельно мити руки та використовувати антисептики;
  • носити захисну маску;
  • уникати натовпу та закритих приміщень з поганою циркуляцією повітря;
  • часто провітрювати житло та робоче місце в офісі;
  • уникати торкання всього обличчя на вулиці, особливо брудними руками.

Нагадаємо, що штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти" темпами поширення і відмінністю у деяких симптомах. Більш детально про це читайте у матеріалі "Телеграфу".

Також ми писали, чи можна захворіти "Омікроном" повторно і чи протікає хвороба у легшій формі.

Теги:
#МОЗ #Коронавірус #Covid-19 #Штам Дельта #Ігор Кузин #Омікрон
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