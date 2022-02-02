"Омікрон" витісняє "Дельту": українцям розповіли, скільки залишилося чекати
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Пік теперішнього сплеску захворюваності COVID-19 прийдеться на середину лютого.
В Україні підтвердили початок нової хвилі коронавірусу, яка пов’язана зі штамом "Омікрон". У МОЗ з цього приводу зазначили, що зовсім скоро цей штам витіснить варіант "Дельта".
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу у середу, 2 лютого.
За його словами, пік коронавірусу "Омікрон" прийдеться в Україні на середину лютого. І цей штам витіснить коронавірус "Дельта", який спричинив в країні попередню хвилю захворюваності COVID-19.
Кузін підкреслив, що за світовими тенденціями, для витіснення штаму "Дельта" потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту.
Оскільки принцип поширення штамів однаковий — вони передаються повітряно-краплинним шляхом, захиститися від них можна за допомогою виконання протиепідемічних правил, які діють в Україні через пандемію коронавірусу. Для цього слід:
- дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;
- ретельно мити руки та використовувати антисептики;
- носити захисну маску;
- уникати натовпу та закритих приміщень з поганою циркуляцією повітря;
- часто провітрювати житло та робоче місце в офісі;
- уникати торкання всього обличчя на вулиці, особливо брудними руками.
Нагадаємо, що штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти" темпами поширення і відмінністю у деяких симптомах. Більш детально про це читайте у матеріалі "Телеграфу".
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