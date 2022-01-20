В Україні офіційно визнали спалах COVID-19: де ситуація найгірша

Говорити про закінчення коронавірусної пандемії поки не доводиться

У четвер, 20 січня, в Україні офіційно підтвердили початок нової хвилі коронавірусної хвороби. Подібні заяви яскраво ілюструють збільшення кількості хворих, що фіксується в країні останні кілька днів.

Про спалах "корони" повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Українська правда".

За його словами, останні дані ковідної статистики є прямим доказом того, що Україна "увійшла" у нову хвилю захворюваності. При цьому найбільше занепокоєння викликають західні регіони країни.

Як пояснив Ляшко, наразі розглядається питання над запровадженням "червоної" зони карантину на території Івано-Франківщини. На такий крок планують піти через дуже складну ситуацію з кількістю жителів області, які підхопили COVID-19. Нагадаємо, що лише за минулу добу тут захворіло 2 777 людей.

Статистика захворюваності днями на Івано-Франківщині

Згідно зі статистикою, за останні три дні на Івано-Франківщині значно погіршилися показники динаміки госпіталізацій. На ранок 20 січня вони взагалі досягли позначки 108,4%.

Також, за словами Віктора Ляшка, погіршення ситуації також фіксують у Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях.

Статистика МОЗ по областях на 20 січня

Нагадаємо, що наразі в Україні немає регіонів у "червоній" зоні, хоча МОЗ уже й надіслало документи про зміну зонування на Івано-Франківщині до Кабміну. "Телеграф" розповідав, які області є "помаранчевими" і які обмеження в них діють.

Також ми писали про те, як у нашій країні ситуація зі смертністю від "корони". Спойлер — величезний відсоток людей, які померли від хвороби, не був вакцинований.