Рус

Карантин посилили вже 7 областей: які регіони стали "помаранчевими" та що там забороняється

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
140
В Україні 7 регіонів посилили карантин і перейшли у "помаранчеву" зону Новина оновлена 20 січня 2022, 09:31
В Україні 7 регіонів посилили карантин і перейшли у "помаранчеву" зону

Найгірші показники зафіксували в Івано-Франківській області.

В Україні на фоні сплеску нових випадків коронавірусу зросла кількість зон "помаранчевого" рівня епідемічних обмежень. Станом на ранок четверга, 20 січня, список поповнили ще дві області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найгірша епідемічна ситуація наразі спостерігається в Івано-Франківській області, де перевищують норму одразу три епідемічні індикатори — кількість нових випадків, рівень госпіталізацій та динаміка.

По двох показниках у "помаранчеву" зону потрапила Чернівецька область — тут зашкалює коефіцієнти виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

Ще у чотирьох областях — Житомирська, Рівненська, Сумська і Тернопільська — перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

А у Львівській області пішла нагору динаміка рівня госпіталізацій.

Епідемічна ситуація у регіонах за даними МОЗ
Епідемічна ситуація у регіонах за даними МОЗ

Що стосується обмежень, то на період адаптивного карантину, який діє в Україні, вони є наступними:

Карантинні обмеження на період дії адаптивного карантину в Україні
Карантинні обмеження на період дії адаптивного карантину в Україні

Додамо, що за минулу добу Івано-Франківщина стала абсолютним лідером за кількістю інфікованих — виявили 2777 хворих. Також до п’ятірки лідерів увійшли Київ (1409), Львівська (1440), Сумська (1137) та Тернопільська (1145) області.

Нагадаємо, що Україною шириться штам коронавірусу під назвою "Омікрон", який симптоматично дуже схожий на застуду, але значно смертоносніший. Через нову коронавірусну мутацію в Україні заговорили про нову хвилю захворювання.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона
У країні прогресує нова хвиля коронавірусу
Здоров'я
Показники захворюваності знову зашкалюють: COVID-статистика на 20 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У країні прогресує нова хвиля коронавірусу
Показники захворюваності знову зашкалюють: COVID-статистика на 20 січня
Дата публікації
Категорія
Західні союзники підтримають Україну
"Це буде катастрофою для Росії": Байден озвучив санкції на випадок вторгнення Путіна до України
Дата публікації
Категорія
США та інші союзники готові допомагати Україні не лише на словах
НАТО може передати Україні потужні ракети на тлі загрози вторгнення Росії — ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Хані Горці було 57 років
Співачка-антивакцинатор спеціально заразилася COVID-19 та померла
Дата публікації
Категорія
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині