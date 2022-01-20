Карантин посилили вже 7 областей: які регіони стали "помаранчевими" та що там забороняється

Найгірші показники зафіксували в Івано-Франківській області.

В Україні на фоні сплеску нових випадків коронавірусу зросла кількість зон "помаранчевого" рівня епідемічних обмежень. Станом на ранок четверга, 20 січня, список поповнили ще дві області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найгірша епідемічна ситуація наразі спостерігається в Івано-Франківській області, де перевищують норму одразу три епідемічні індикатори — кількість нових випадків, рівень госпіталізацій та динаміка.

По двох показниках у "помаранчеву" зону потрапила Чернівецька область — тут зашкалює коефіцієнти виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

Ще у чотирьох областях — Житомирська, Рівненська, Сумська і Тернопільська — перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

А у Львівській області пішла нагору динаміка рівня госпіталізацій.

Епідемічна ситуація у регіонах за даними МОЗ

Що стосується обмежень, то на період адаптивного карантину, який діє в Україні, вони є наступними:

Карантинні обмеження на період дії адаптивного карантину в Україні

Додамо, що за минулу добу Івано-Франківщина стала абсолютним лідером за кількістю інфікованих — виявили 2777 хворих. Також до п’ятірки лідерів увійшли Київ (1409), Львівська (1440), Сумська (1137) та Тернопільська (1145) області.

Нагадаємо, що Україною шириться штам коронавірусу під назвою "Омікрон", який симптоматично дуже схожий на застуду, але значно смертоносніший. Через нову коронавірусну мутацію в Україні заговорили про нову хвилю захворювання.