Показники захворюваності знову зашкалюють: COVID-статистика на 19 січня

Сумне лідерство здобула Івано-Франківщина — із майже трьома тисячами нових хворих

Ранок четверга, 19 січня, Україна розпочала з 18 479 новими кейсами коронавірусної хвороби. Така цифра значно перевищує показники попередньої доби, а також "відкидає" ситуацію із захворюваності на майже два місяці тому.

Свіжі дані опублікували у пресслужбі МОЗ.

Зазначимо, що із загальної кількості випадків 2044 зареєстровані у дітей, 492 — у медичних співробітників.

Загалом станом на 19 січня в Україні:

захворіли — 18 479 осіб (раніше — 12 815);

осіб (раніше — 12 815); госпіталізовано — 2 151 особу (перед цим — 2 401);

особу (перед цим — 2 401); одужали — 4446 осіб (напередодні — 5413);

осіб (напередодні — 5413); померли через ковід — 131 людина (днем раніше — 163).

Читайте також: Категорія Суспільство Коронавірус можна сплутати з туберкульозом: як відрізнити ці хвороби При обох хворобах може бути кашель, задишка, стомлюваність і навіть кровохаркання. Проте є й відмінності

Абсолютним лідером за кількістю інфікованих стала Івано-Франківська область — тут за добу виявлено 2777 випадків. Також до п’ятірки лідерів увійшли Київ (1409), Львівська (1440), Сумська (1137) та Тернопільська (1145) області.

Зазначимо, що подібні показники, близькі до 20 тисяч за добу, востаннє фіксувалися в Україні аж два місяці тому.

Статистика коронавірусу в Україні

Нагадаємо, що нову хвилю захворювання раніше пов’язували з поширенням "Омікрон"-варіанту COVID-19. "Телеграф" писав, які головні симптоми цієї хвороби виділили фахівці МОЗ.