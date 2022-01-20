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Показники захворюваності знову зашкалюють: COVID-статистика на 19 січня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У країні прогресує нова хвиля коронавірусу Новина оновлена 20 січня 2022, 08:40
У країні прогресує нова хвиля коронавірусу

Сумне лідерство здобула Івано-Франківщина — із майже трьома тисячами нових хворих

Ранок четверга, 19 січня, Україна розпочала з 18 479 новими кейсами коронавірусної хвороби. Така цифра значно перевищує показники попередньої доби, а також "відкидає" ситуацію із захворюваності на майже два місяці тому.

Свіжі дані опублікували у пресслужбі МОЗ.

Зазначимо, що із загальної кількості випадків 2044 зареєстровані у дітей, 492 — у медичних співробітників.

Загалом станом на 19 січня в Україні:

  • захворіли — 18 479 осіб (раніше — 12 815);
  • госпіталізовано — 2 151 особу (перед цим — 2 401);
  • одужали — 4446 осіб (напередодні — 5413);
  • померли через ковід — 131 людина (днем раніше — 163).

Абсолютним лідером за кількістю інфікованих стала Івано-Франківська область — тут за добу виявлено 2777 випадків. Також до п’ятірки лідерів увійшли Київ (1409), Львівська (1440), Сумська (1137) та Тернопільська (1145) області.

Зазначимо, що подібні показники, близькі до 20 тисяч за добу, востаннє фіксувалися в Україні аж два місяці тому.

Статистика коронавірусу в Україні
Статистика коронавірусу в Україні

Нагадаємо, що нову хвилю захворювання раніше пов’язували з поширенням "Омікрон"-варіанту COVID-19. "Телеграф" писав, які головні симптоми цієї хвороби виділили фахівці МОЗ.

Теги:
#МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
У країні прогресує нова хвиля коронавірусу
Здоров'я
Показники захворюваності знову зашкалюють: COVID-статистика на 19 січня
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