Схожий на застуду, але смертельно небезпечний: у МОЗ порівняли симптоми "Омікрону" з "Дельтою"

Симптоми мутованого "Омікрону" подібні з тим, як проявляє себе "Дельта"

Новий мутований штам коронавірусної інфекції "Омікрон", який вже впевнено поширюється регіонами України, за своїми проявами на перший погляд здається схожим на застуду. Попри такі оманливі враження, хвороба здатна спричинити тяжкі наслідки для здоров’я аж до госпіталізації та летального випадку в подальшому.

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Як повідомляють фахівці Міністерства здоров'я України, через феноменальне розповсюдження нової мутації, у небезпеці знаходяться ті громадяни, які не пройшли хоча б базовий курс вакцинації проти коронавірусу.

Згідно зі звітами, які були зроблені на базі вже підтверджених випадків захворювання "Омікроном", хвороба переважно протікає з такими симптомами:

нежить (зафіксовано у 73% інфікованих новим штамом);

головний біль (спостерігається у 67,5% захворілих);

втома (поскаржилися 63,5 пацієнти);

чхання (виявили у 60% хворих);

біль у горлі (59,6%).

Симптоми "Омікрону"

Також у МОЗ зазначають, що на даний час суттєвих відмінностей оновленої мутації від симптомів вже відомої "Дельти", яка зараз панує в українських регіонах, виявлено не було.

У випадках зараження "Дельтою", окрім вищеперерахованих симптомів спостерігається сильний кашель, хриплий голос, озноб або тремтіння, лихоманка, втрата нюху або смаку тощо.

Експерти у медичній сфері наголошують, що при появі будь-яких симптомів ГРВІ необхідно одразу звертатися до свого сімейного лікаря, який порадить, що робити далі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки триває інкубаційний період в разі зараження "Омікроном" та коли починають проявлятися перші симптоми хвороби.

Також нагадаємо, що нова коронавірусна мутація може викликати нову хвилю захворювання в Україні — коли ж її чекати.