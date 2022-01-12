Підвищує заразність: вчені назвали новий симптом "Омікрону"

До появи вакцинації нового симптому виявлено не було

Британські дослідники, яким вдалося зафіксувати ще один симптом нововиявленої коронавірусної мутації, вважають, що втрата нюху та смаку — наразі є менш поширеними симптомами у захворілих "Омікроном" пацієнтів, аніж чхання.

Згідно з результатами досліджень, саме часте чхання внесли до списку симптомів ковід-штаму "Омікрон", — пише видання Express.

Експерти зазначають, що цей симптом дедалі частіше стає ознакою коронавірусу, але виключно у людей, які отримали повний курс вакцинації.

За словами британських вчених, громадяни, які прищепилися, а потім отримали позитивний ПЛР-тест, частіше скаржилися на чхання як симптом у порівнянні з тими, хто не вакцинувався.

Також експерти додали, що не виявили великої різниці у симптомах "Дельти" та "Омікрону", адже лише половина серед захворілих відчувають класичні симптоми: лихоманку та кашель. Що стосується втрати нюху або маку, то на це зараз скаржиться лише кожен п'ятий інфікований ковідом.

Відзначимо, що чхання є стандартною захисною рефлекторною реакцією організму, яка допомагає вивести з дихальних шляхів сторонні частинки хвороби. Нерідко саме чхання — це ознака патологій, які передаються повітряно-краплинним шляхом. І саме у випадку із цим симптомом заразність "Омікрону" збільшується в кілька разів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти повідомили українців про появу нової хвилі коронавірусу та проінформували, коли саме чекати сплеску хвороби.

Також нагадаємо, що попри феноменальне поширення нової коронавірусної мутації — штаму "Омікрон", глава українського уряду заявив, що в країні більше не планують вводити повні локдауни.