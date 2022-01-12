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Підвищує заразність: вчені назвали новий симптом "Омікрону"

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Медичні фахівці продовжують досліджувати нову мутацію коронавірусу
Медичні фахівці продовжують досліджувати нову мутацію коронавірусу

До появи вакцинації нового симптому виявлено не було

Британські дослідники, яким вдалося зафіксувати ще один симптом нововиявленої коронавірусної мутації, вважають, що втрата нюху та смаку — наразі є менш поширеними симптомами у захворілих "Омікроном" пацієнтів, аніж чхання.

Згідно з результатами досліджень, саме часте чхання внесли до списку симптомів ковід-штаму "Омікрон", — пише видання Express.

Експерти зазначають, що цей симптом дедалі частіше стає ознакою коронавірусу, але виключно у людей, які отримали повний курс вакцинації.

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За словами британських вчених, громадяни, які прищепилися, а потім отримали позитивний ПЛР-тест, частіше скаржилися на чхання як симптом у порівнянні з тими, хто не вакцинувався.

Також експерти додали, що не виявили великої різниці у симптомах "Дельти" та "Омікрону", адже лише половина серед захворілих відчувають класичні симптоми: лихоманку та кашель. Що стосується втрати нюху або маку, то на це зараз скаржиться лише кожен п'ятий інфікований ковідом.

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Відзначимо, що чхання є стандартною захисною рефлекторною реакцією організму, яка допомагає вивести з дихальних шляхів сторонні частинки хвороби. Нерідко саме чхання — це ознака патологій, які передаються повітряно-краплинним шляхом. І саме у випадку із цим симптомом заразність "Омікрону" збільшується в кілька разів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти повідомили українців про появу нової хвилі коронавірусу та проінформували, коли саме чекати сплеску хвороби.

Також нагадаємо, що попри феноменальне поширення нової коронавірусної мутації — штаму "Омікрон", глава українського уряду заявив, що в країні більше не планують вводити повні локдауни.

Теги:
#Медики #Коронавірус #Симптом #Омікрон
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