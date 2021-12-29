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Локдаунів більше не буде? У Кабміні зробили заяву

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Масовий режим збережеться до березня 2022 року. Новина оновлена 29 грудня 2021, 15:39
Масовий режим збережеться до березня 2022 року.

Половина українців будуть найближчим часом щеплені від коронавірусу

Попри поширення штаму "Омікрон", українські чиновники налаштовані оптимістично і вважають, що локдауни відійдуть у минуле. Знову закривати Україну на жорсткий карантин не планують. Досягти цього вдалося завдяки вакцинації. Підприємці зможуть працювати у "червоних зонах" за повної імунізації співробітників від коронавірусу.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Він також наголосив, що вакцинами Україна забезпечена на 2022 рік. У країні з четверга всі області переходять у "жовту зону" і в останніх двох регіонах почнуть застосовувати м’якіші заходи епідбезпеки. Для відвідування ресторанів, спортклубів або театрів необхідно мати щонайменше 1 дозу щеплення від коронавірусу, а не дві.

Такі заходи діятимуть мінімум до кінця березня 2022 року — саме до 31.03 продовжили адаптивний карантин востаннє.

Чи буде він дієвим — покаже час, адже, як писав "Телеграф", нову хвилю коронавірусу Україні пророкують уже у лютому нового року. Почнеться вона за кілька тижнів після новорічних свят, коли активізувався туризм. Однією з причин зростання кількості нових випадків може стати "Омікрон".

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Локдаун
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