Локдаунів більше не буде? У Кабміні зробили заяву

Половина українців будуть найближчим часом щеплені від коронавірусу

Попри поширення штаму "Омікрон", українські чиновники налаштовані оптимістично і вважають, що локдауни відійдуть у минуле. Знову закривати Україну на жорсткий карантин не планують. Досягти цього вдалося завдяки вакцинації. Підприємці зможуть працювати у "червоних зонах" за повної імунізації співробітників від коронавірусу.

Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Він також наголосив, що вакцинами Україна забезпечена на 2022 рік. У країні з четверга всі області переходять у "жовту зону" і в останніх двох регіонах почнуть застосовувати м’якіші заходи епідбезпеки. Для відвідування ресторанів, спортклубів або театрів необхідно мати щонайменше 1 дозу щеплення від коронавірусу, а не дві.

Такі заходи діятимуть мінімум до кінця березня 2022 року — саме до 31.03 продовжили адаптивний карантин востаннє.

Читайте також: Категорія Новини Європи Кільце стискається: що відбувається з коронавірусом у сусідніх з Україною країнах Частина хворих інфікована "Омікроном", який не набув поки що такого широкого поширення як у США чи Великій Британії.

Чи буде він дієвим — покаже час, адже, як писав "Телеграф", нову хвилю коронавірусу Україні пророкують уже у лютому нового року. Почнеться вона за кілька тижнів після новорічних свят, коли активізувався туризм. Однією з причин зростання кількості нових випадків може стати "Омікрон".