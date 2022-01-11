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"Омікрон" розвивається швидше за "Дельту": перші симптоми і через скільки вони проявляються

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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"Омікрон" активно поширюється по всьому світу Новина оновлена 11 січня 2022, 09:35
"Омікрон" активно поширюється по всьому світу

Людина стає небезпечною для оточуючих всього через 72 години після зараження

Новий штам коронавірусу "Омікрон", який вже прийшов в Україну і може стати причиною нової хвилі, проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені на чолі з деканом медфакультету Університету Газі, членом наукової ради при МОЗ Туреччини Мустафою Ільханом заявили, що інкубаційний період — тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів — становить лише 72 години.

Місцеве ЗМІ TRT Haber пише, що "класичний" ковід раніше мав куди більш тривалий інкубаційний період: уханьський штам — 5 днів, "Дельта" — 4. "Омікрон" проявиться у людини через три дні після інфікування: саме тоді він стає заразним і небезпечним для оточуючих.

Цю інформацію також озвучили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC). Вчені також кажуть, що вже через три дні тести на коронавірус покажуть позитивний результат, а людина відчує перші симптоми хвороби.

  • першіння у горлі
  • біль у попереку;
  • нежить і закладеність носа;
  • головний біль;
  • втома;
  • чхання;
  • рясне потовиділення у нічний час доби;
  • ломота у тілі.

Раніше американські медики відзначали появу нового наслідку та одночасно симптому COVID у малюків до 5 років.

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Теги:
#Дослідження #Симптоми #Коронавірус #Омікрон
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