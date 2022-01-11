"Омікрон" розвивається швидше за "Дельту": перші симптоми і через скільки вони проявляються

Людина стає небезпечною для оточуючих всього через 72 години після зараження

Новий штам коронавірусу "Омікрон", який вже прийшов в Україну і може стати причиною нової хвилі, проявляється значно швидше, ніж попередні мутації. Турецькі вчені на чолі з деканом медфакультету Університету Газі, членом наукової ради при МОЗ Туреччини Мустафою Ільханом заявили, що інкубаційний період — тимчасовий проміжок від зараження до прояву симптомів — становить лише 72 години.

Місцеве ЗМІ TRT Haber пише, що "класичний" ковід раніше мав куди більш тривалий інкубаційний період: уханьський штам — 5 днів, "Дельта" — 4. "Омікрон" проявиться у людини через три дні після інфікування: саме тоді він стає заразним і небезпечним для оточуючих.

Цю інформацію також озвучили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC). Вчені також кажуть, що вже через три дні тести на коронавірус покажуть позитивний результат, а людина відчує перші симптоми хвороби.

першіння у горлі

біль у попереку;

нежить і закладеність носа;

головний біль;

втома;

чхання;

рясне потовиділення у нічний час доби;

ломота у тілі.

Раніше американські медики відзначали появу нового наслідку та одночасно симптому COVID у малюків до 5 років.