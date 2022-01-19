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Нова хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів: 19 січня кількість інфікованих різко збільшилася

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кількість одужаючих продовжує падати Новина оновлена 19 січня 2022, 09:13
Кількість одужаючих продовжує падати

Київ посунули з лідерів статистики захворюваності.

В Україні продовжує збільшуватися кількість інфікованих коронавірусом людей — минулої доби зафіксували 12 815 випадків. Це на кілька тисяч більше ніж напередодні. Серед пацієнтів -1422 дитини.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

Згідно з свіжими даними на ранок 19 січня:

  • госпіталізовано — 2 401 (днем раніше — 1 125)
  • одужали — 5413 (напередодні — 5761)
  • летальних випадків — 163 (за минулу добу — 188).

Також триває вакцинаційна кампанія — за весь час щеплені від коронавірусу понад 15 млн людей, з яких в останню добу вівторка завершили імунізацію — 36 744 особи, отримали третю бустерну дозу — 17 618.

У розрізі захворюваності на ковід по регіонах :

  1. Івано-Франківська область — 1575 осіб
  2. Київ — 1268 особи
  3. Львівська область – 956 випадків.

Смертність найвища у Дніпропетровській області — 19 смертей, найнижча — на Волині та Луганщині — по 2.

Раніше "Телеграф" писав, що симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон" схожі на застуду, але він також небезпечний, як і попередні.

Теги:
#Статистика #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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