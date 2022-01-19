Нова хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів: 19 січня кількість інфікованих різко збільшилася
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Київ посунули з лідерів статистики захворюваності.
В Україні продовжує збільшуватися кількість інфікованих коронавірусом людей — минулої доби зафіксували 12 815 випадків. Це на кілька тисяч більше ніж напередодні. Серед пацієнтів -1422 дитини.
Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.
Згідно з свіжими даними на ранок 19 січня:
- госпіталізовано — 2 401 (днем раніше — 1 125)
- одужали — 5413 (напередодні — 5761)
- летальних випадків — 163 (за минулу добу — 188).
Також триває вакцинаційна кампанія — за весь час щеплені від коронавірусу понад 15 млн людей, з яких в останню добу вівторка завершили імунізацію — 36 744 особи, отримали третю бустерну дозу — 17 618.
У розрізі захворюваності на ковід по регіонах :
- Івано-Франківська область — 1575 осіб
- Київ — 1268 особи
- Львівська область – 956 випадків.
Смертність найвища у Дніпропетровській області — 19 смертей, найнижча — на Волині та Луганщині — по 2.
Раніше "Телеграф" писав, що симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон" схожі на застуду, але він також небезпечний, як і попередні.
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