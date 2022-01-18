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Вже чотири області: Україна стрімко "помаранчевіє"

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів
Коронавірус в Україні знову набирає обертів

Більшість регіонів у західній частині України.

Карантинне зонування в Україні змінилося на тлі зменшення кількості тих, хто одужав у порівнянні з минулим тижнем. Якщо раніше в країні до "помаранчевої" зони карантину за показниками Мінзрав відносив дві області, то на ранок 18 січня їх стало чотири.

Про це повідомляє зведена таблиця міністерства.

Так, погіршення показників за коефіцієнтом виявлення інфікувань демонструють Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька область. На Прикарпатті також відзначають зростання рівня госпіталізації. У двох регіонів негативна динаміка відстежується вже кілька днів.

Таблиця по регіонах на 18 січня
Таблиця по регіонах на 18 січня

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень у міністерстві називають сигнальним, що ситуація може погіршитися до червоного. На державному рівні в "помаранчевій" зоні не вводиться додаткових обмежень, але місцева влада може самостійно ухвалити відповідне рішення.

В Україні більшість областей у "жовтій" зоні, а це означає, що масочний режим обов’язковий, як і умови роботи для закладів громадського харчування та розважальної сфери.

Трохи більше як тиждень тому у переліку "помаранчевих" були Сумщина та Херсонщина.

Раніше "Телеграф" писав, що українські вчені відзначили початок нової хвилі коронавірусу вже в січні, хоча вона очікувалася ближче до кінця місяця-початку лютого.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19
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