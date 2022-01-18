Вже чотири області: Україна стрімко "помаранчевіє"

Більшість регіонів у західній частині України.

Карантинне зонування в Україні змінилося на тлі зменшення кількості тих, хто одужав у порівнянні з минулим тижнем. Якщо раніше в країні до "помаранчевої" зони карантину за показниками Мінзрав відносив дві області, то на ранок 18 січня їх стало чотири.

Про це повідомляє зведена таблиця міністерства.

Так, погіршення показників за коефіцієнтом виявлення інфікувань демонструють Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька область. На Прикарпатті також відзначають зростання рівня госпіталізації. У двох регіонів негативна динаміка відстежується вже кілька днів.

Таблиця по регіонах на 18 січня

Зазначимо, що "помаранчевий" рівень у міністерстві називають сигнальним, що ситуація може погіршитися до червоного. На державному рівні в "помаранчевій" зоні не вводиться додаткових обмежень, але місцева влада може самостійно ухвалити відповідне рішення.

В Україні більшість областей у "жовтій" зоні, а це означає, що масочний режим обов’язковий, як і умови роботи для закладів громадського харчування та розважальної сфери.

Читайте також: Категорія Україна В Україні продовжили карантин: які обмеження діятимуть Для того, щоб карантин менше впливав на життя українців, необхідно мати низку дозвільних COVID-документів.

Трохи більше як тиждень тому у переліку "помаранчевих" були Сумщина та Херсонщина.

Раніше "Телеграф" писав, що українські вчені відзначили початок нової хвилі коронавірусу вже в січні, хоча вона очікувалася ближче до кінця місяця-початку лютого.