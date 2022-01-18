Уже четыре области: Украина стремительно "оранжевеет"

Большинство регионов — в западной части Украины.

Карантинное зонирование в Украине поменялось на фоне уменьшения количества выздоровевших в сравнении с прошлой неделей. Если ранее в стране к "оранжевой" зоне карантина по показателям Минзрав относил две области, то на утро 18 января их стало четыре.

Об этом сообщает сводная таблица министерства.

Так ухудшение показателей по коэффициенту выявления инфицирований демонстрируют Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая область. На Прикарпатье также отмечают рост уровня госпитализации У двух регионов негативная динамика отслеживается уже несколько дней.

Таблица по регионам на 18 января

Отметим, что "оранжевый" уровень в министерстве называют сигнальным, что ситуация может ухудшиться до "красного". На государственном уровне в "оранжевой" зоне не вводится дополнительных ограничений, но местные власти могут самостоятельно принять соответствующее решение.

В Украине большинство областей в "желтой" зоне, а это значит что масочный режим обязателен, как и условия по работе для заведений общепита и развлекательной сферы.

Читайте также: Категория Украина В Украине продлили карантин: какие ограничения будут действовать Для того, чтобы карантин меньше влиял на жизнь украинцев необходимо иметь ряд разрешительных COVID-документов.

Чуть более недели назад в перечне "оранжевых" были Сумщина и Херсонщина.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские ученые отметили начало новой волны коронавируса уже в январе, хотя она ожидалась ближе к концу месяца-начале февраля.