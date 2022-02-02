"Омикрон" вытесняет "Дельту": украинцам рассказали, сколько осталось ждать

Пик нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля.

В Украине подтвердили начало новой волны коронавируса, связанной со штаммом "Омикрон". В Минздраве по этому поводу отметили, что совсем скоро этот штамм вытеснит вариант "Дельта".

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в среду, 2 февраля.

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По его словам, пик коронавируса "Омикрон" придется в Украине на середину февраля. И этот штамм вытеснит коронавирус "Дельта", вызвавший в стране предыдущую волну заболеваемости COVID-19.

Кузин подчеркнул, что по мировым тенденциям, для вытеснения штамма "Дельта" требуется до 8 недель распространения нового варианта.

Поскольку принцип распространения штаммов одинаков – они передаются воздушно-капельным путем, защититься от них можно с помощью выполнения противоэпидемических правил, действующих в Украине из-за пандемии коронавируса. Для этого следует:

соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра;

тщательно мыть руки и использовать антисептики;

носить защитную маску;

избегать толпы и закрытых помещений с плохой циркуляцией воздуха;

часто проветривать жилье и рабочее место в офисе;

избегать касания всего лица на улице, особенно грязными руками.

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Напомним, что штамм "Омикрон" отличается от "Дельты" темпами распространения и отличием в некоторых симптомах. Более подробно об этом читайте в материале "Телеграфа".

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