Укр

"Омикрон" вытесняет "Дельту": украинцам рассказали, сколько осталось ждать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее своего предшественника "Дельты" Новость обновлена 02 февраля 2022, 13:36
Штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее своего предшественника "Дельты"

Пик нынешнего всплеска заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля.

В Украине подтвердили начало новой волны коронавируса, связанной со штаммом "Омикрон". В Минздраве по этому поводу отметили, что совсем скоро этот штамм вытеснит вариант "Дельта".

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в среду, 2 февраля.

По его словам, пик коронавируса "Омикрон" придется в Украине на середину февраля. И этот штамм вытеснит коронавирус "Дельта", вызвавший в стране предыдущую волну заболеваемости COVID-19.

Кузин подчеркнул, что по мировым тенденциям, для вытеснения штамма "Дельта" требуется до 8 недель распространения нового варианта.

Поскольку принцип распространения штаммов одинаков – они передаются воздушно-капельным путем, защититься от них можно с помощью выполнения противоэпидемических правил, действующих в Украине из-за пандемии коронавируса. Для этого следует:

  • соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра;
  • тщательно мыть руки и использовать антисептики;
  • носить защитную маску;
  • избегать толпы и закрытых помещений с плохой циркуляцией воздуха;
  • часто проветривать жилье и рабочее место в офисе;
  • избегать касания всего лица на улице, особенно грязными руками.

Напомним, что штамм "Омикрон" отличается от "Дельты" темпами распространения и отличием в некоторых симптомах. Более подробно об этом читайте в материале "Телеграфа".

Также мы писали, можно ли заболеть Омикроном повторно и протекает ли болезнь в более легкой форме.

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #Covid-19 #Штамм Дельта #Игорь Кузин #Омикрон
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