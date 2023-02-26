Лікарі не можуть поставити діагноз: у Мелітополі вирує невідомий вірус, а епідеміологи мовчать

Велика кількість людей з однаковими симптомами звернулася до поліклініки

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вирує невідомий вірус. Безліч людей звернулися до медзакладів із подібними скаргами, проте поставити точний діагноз їм не можуть.

Як повідомляє "РІА-Мелітополь", місцеві епідеміологи-зрадники мовчать про цю ситуацію, а самі жителі припускають, що у місті почалася епідемія мутованого коронавірусу.

Останнім часом до поліклініки масово почали звертатися городяни зі скаргами на погіршення стану здоров’я. Симптоми у багатьох схожі: температура 39 і вище тримається протягом декількох днів або тижня і збити її не виходить, біль у грудях та сильний кашель, ломота в тілі та слабкість. При цьому з такими симптомами звертаються і дорослі, і діти. Проте нюх та смак люди не втрачають.

У матеріалі наголошується, що мелітопольський епідеміолог, колишній санітарний лікар Мелітопольського району Андрій Мануйленко, який дослужився до головного санітарного лікаря Запорізької області за окупантів, зараз мовчить про те, що відбувається у місті.

У таких випадках, як правило, городян попереджають про вірусне захворювання, проте зараз це відбувається "тихо". Тобто школи та дитячі садки закривають на карантин, не повідомляючи причин. Батькам у чатах пишуть лише про те, коли заняття будуть відновлені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Північній Америці вчені виявили "вимерлі" коронавіруси. За їхніми припущеннями, вірус, котрий викликає ковід, продовжує мутувати та адаптуватися до цього дня.