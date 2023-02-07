Ученые нашли "вымершие" коронавирусы: они изменились генетически и продолжают распространяться

Новые вариации обнаружили у популяции животных

В Северной Америке обнаружили вариации вируса SARS-CoV-2, которые давно не диагностировали у людей и считались "вымершими". Носителями оказалась популяция животных, в частности, белохвостый олень.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на вирусологов. При этом специалисты отмечают, что вирус претерпел генетических изменений. Данный факт может свидетельствовать о том, что вирус, вызывающий COVID-19, продолжает мутировать и со временем адаптироваться в дикой природе.

Собранная информация натолкнула ученых на мысль, что вирус может циркулировать среди оленей еще несколько месяцев после его последнего обнаружения у людей. Эти животные могут быть долгосрочными резервуарами для вариантов SARS-CoV-2.

"Одним из самых поразительных результатов этого исследования стало обнаружение совместной циркуляции трех вызывающих беспокойство вариантов — альфа, гамма и дельта — в этой популяции диких животных", — отметил вирусолог Диего Диль из Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета в Нью-Йорке.

Ученым удалось идентифицировать около 80 мутаций вируса, что облегчает его передачу другим животным, а возможно и человеку. Пока однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Окончательно неизвестно, как вирус перешел и от людей к оленям: возможно, во время кормления, реабилитации или из источников воды.

Ранее "Телеграф" писал о новом вирусе "Ланъя", который был обнаружен в Китае. Она принадлежит к семейству генипавирусов и потенциально может быть смертельным.