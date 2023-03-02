Передається через рукостискання: окупантів в Енергодарі косить серйозне захворювання

Загарбники не дотримуються елементарних правил гігієни

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області серед російських окупантів стався спалах серйозного інфекційного захворювання. У всіх хворих спостерігається низка однакових симптомів.

Захворювання, яке фіксують у військовослужбовців росії, викликане недотриманням елементарних правил гігієни. Про це повідомляє Telegram-канал "Інформаційний опір", посилаючись на місцеві пабліки у соціальних мережах.

Зазначається, що основними симптомами, на які скаржаться загарбники, включають високу температуру, слабкість, головний біль, нудоту, спрагу і до цього всього також може додаватися діарея.

Крім того, інфекційне захворювання спостерігається не тільки у російських окупантів, а й у колаборантів в Енергодарі, оскільки воно передається навіть через потиск рук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі стався спалах невідомого захворювання серед місцевих жителів. Безліч людей останнім часом звернулися до медустанов з однаковими симптомами. При цьому місцеві епідеміологи-зрадники мовчать про цю ситуацію.