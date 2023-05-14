Самая сложная ситуация в Бахмуте и Марьинке: свежие карты боев в Украине

Украинские военные держат оборону

Украинские силы продолжают контратаку в районе Бахмута. Аналитики ISW не могут подтвердить дальнейшие украинские достижения к юго-западу от города из-за отсутствия визуального подтверждения.

Как говорится в отчете Института изучения войны, по состоянию на 13 мая известно об уволенных 16,85 кв. километры в районе Бахмута. Отмечается, что враг продолжает атаковать неподалеку от Купянска, к северо-западу от Сватового и на разных направлениях в Донецкой области.

По сообщению Генштаба, враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 57 боевых столкновений.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска, Харьковская область), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и восточной окраины Стельмаховки (15 км западнее Сватового). Последние два населенных пункта в Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. По данным аналитиков DeepState, на Сватовском отрезке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения. Удары по врагу нанесены в Площанке и Червонопоповке.

Карта боевых действий в Луганской области

Оккупанты продолжают продвигаться в Бахмуте, теряя позиции на направлении в целом. Вагнеровцы заявляют о продвижении на 400 метров, однако ISW также не имеет визуального подтверждения этих утверждений. Украинские военные не останавливают контратаки в этом направлении. В свою очередь враг атаковал в направлении Григоровки, Богдановки, Хромового, Бахмута и Белой Горы.

Карта боев в Бахмуте

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили многочисленные российские атаки вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Россияне также заявляют о штурмах возле Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и в направлении Авдеевки со стороны Опросного (4 км к югу от Авдеевки). Аналитики отмечают, что геолокацией подтверждено, что украинские силы действуют в районах к северу от Авдеевки, где российские источники ранее утверждали, что российские войска продвигались, в том числе вблизи железнодорожной линии к северу от Красногоровки (10 км к северу от Авдеевки) и западнее Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки).

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска обстреляли украинские позиции на юге Украины к западу от Гуляйполя. Оккупанты также активизировали разведку беспилотниками.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее Телеграф рассказывал, что российский враг два дня подряд атакует западную часть Украины. Накануне взрывы были на Хмельнитчине, в ночь на 14 мая под атакой находился Тернополь.