Укр

Война — день 445: оккупанты пытаются сдержать натиск ВСУ, очередной ракетный обстрел городов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бои за Украину длятся 445 дней
Бои за Украину длятся 445 дней

Оперативно о главном 14 мая

Российское вторжение в Украину продолжается 445 дней. ВСУ демонстрируют успехи на Бахмутском направлении, однако оккупанты стягивают туда дополнительные силы, чтобы укрепить фланги. При этом многие российские пропагандисты высказались о том, что активность украинских защитников у Бахмута является началом полномасштабного контрнаступления, хотя в Украине пока утверждают, что оно еще не началось. Вместе с тем оккупанты продолжают ракетный террор и наносят удары по мирным украинским городам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреливают Украину, помимо взрыва в Тернополе еще один был слышен на севере Киева. Сообщается о работе ПВО.

С данными за 11 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 442: оккупанты "огребают" под Бахмутом от ВСУ, но продолжают атаковать

О том, что происходило 12 мая, читайте в материале: Война — день 443: на востоке продолжаются ожесточенные бои, давление на оккупантов растет

Узнать о главных событиях 13 мая можно в публикации: Война — день 444: ВСУ демонстрируют успехи возле Бахмута, а оккупанты опасаются окружения

Теги:
#Украина #Россия #Война