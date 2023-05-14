Война — день 445: оккупанты пытаются сдержать натиск ВСУ, очередной ракетный обстрел городов

Оперативно о главном 14 мая

Российское вторжение в Украину продолжается 445 дней. ВСУ демонстрируют успехи на Бахмутском направлении, однако оккупанты стягивают туда дополнительные силы, чтобы укрепить фланги. При этом многие российские пропагандисты высказались о том, что активность украинских защитников у Бахмута является началом полномасштабного контрнаступления, хотя в Украине пока утверждают, что оно еще не началось. Вместе с тем оккупанты продолжают ракетный террор и наносят удары по мирным украинским городам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреливают Украину, помимо взрыва в Тернополе еще один был слышен на севере Киева. Сообщается о работе ПВО.

С данными за 11 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 442: оккупанты "огребают" под Бахмутом от ВСУ, но продолжают атаковать

О том, что происходило 12 мая, читайте в материале: Война — день 443: на востоке продолжаются ожесточенные бои, давление на оккупантов растет

Узнать о главных событиях 13 мая можно в публикации: Война — день 444: ВСУ демонстрируют успехи возле Бахмута, а оккупанты опасаются окружения