Украинские военные продвигаются с юга и севера от Бахмута: свежие карты боев в Украине
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Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке
Контратаки ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются. За 14 мая украинские военные захватили более 10 позиций российских войск на северной и южной окраинах Бахмута.
Как сообщили в ISW, они не наблюдали визуального подтверждения новых украинских позиций вокруг Бахмута. Россияне в свою очередь утверждали, что украинские войска наступали в направлении Берховки, Клищиевки и Курдюмовки и заняли новые неустановленные позиции вблизи населенных пунктов и дополнительно продвинулись на Ягодное со стороны Богдановки.
Генштаб ВСУ отмечает, что основные наступательные усилия врага продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло 46 боевых столкновений.
Восток Украины
На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки (12 км к северо-востоку от Купянска) и Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). На Лиманском наступлении не зафиксировано. ISW не замечает подтверждений значительной наступательной активности украинских войск вблизи Кременной.
На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. По данным DeepState, врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, вагнеровцы продолжают бои в Бахмуте. Также враг безуспешно наступал в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Российские войска заявили о препятствии разведке боем. На Авдеевском и Угледарском направлении о боях не сообщается.
Юг Украины
Российские войска продолжают обстрелы. Враги нанесли удары по Кизомису и Станиславу Херсонской области четырьмя управляемыми авиационными бомбами и ударили по Чернобаевке и Токаревке четырьмя боеприпасами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что британская разведка увидела ухудшение качества российских войск в Украине. Несмотря на сохранение численности, они менее обучены и обладают недоукомплектованными современной техникой частями.