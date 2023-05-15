Украинские военные продвигаются с юга и севера от Бахмута: свежие карты боев в Украине

Самые ожесточенные бои в Бахмуте и Марьинке

Контратаки ВСУ на Бахмутском направлении продолжаются. За 14 мая украинские военные захватили более 10 позиций российских войск на северной и южной окраинах Бахмута.

Как сообщили в ISW, они не наблюдали визуального подтверждения новых украинских позиций вокруг Бахмута. Россияне в свою очередь утверждали, что украинские войска наступали в направлении Берховки, Клищиевки и Курдюмовки и заняли новые неустановленные позиции вблизи населенных пунктов и дополнительно продвинулись на Ягодное со стороны Богдановки.

Генштаб ВСУ отмечает, что основные наступательные усилия врага продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло 46 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки (12 км к северо-востоку от Купянска) и Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). На Лиманском наступлении не зафиксировано. ISW не замечает подтверждений значительной наступательной активности украинских войск вблизи Кременной.

Карта боевых действий в Луганской области

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. По данным DeepState, врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, вагнеровцы продолжают бои в Бахмуте. Также враг безуспешно наступал в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Российские войска заявили о препятствии разведке боем. На Авдеевском и Угледарском направлении о боях не сообщается.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска продолжают обстрелы. Враги нанесли удары по Кизомису и Станиславу Херсонской области четырьмя управляемыми авиационными бомбами и ударили по Чернобаевке и Токаревке четырьмя боеприпасами.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британская разведка увидела ухудшение качества российских войск в Украине. Несмотря на сохранение численности, они менее обучены и обладают недоукомплектованными современной техникой частями.