Больше десяти позиций за день: в Минобороны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
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ВСУ продемонстрировали успехи под Бахмутом
Украинские защитники продолжают демонстрировать успехи под Бахмутом и смогли освободить десять позиций противника,
Как сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, речь идет о позициях на юге и севере от города. Кроме того ВСУ удалось также зачистить от оккупантов значительную площадь в лесе возле Ивановского (бывшее Красное).
В плен были взяты российские солдаты из разных боевых частей.
"Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное возможно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", — отметила она.
При этом Маляр отметила, что в сам город оккупанты все свои силы и продолжает предпринимать попытки продвижения уничтожая все на своем пути. Однако, по ее словам, по состоянию на сейчас противник не может окружить город и взять его полностью под свой контроль.
Как сообщалось ранее, в последние несколько дней появляются сообщения об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Вместе с тем в Офисе президента говорят, что в этом районе Украина смогла перехватить инициативу, но это не значит, что город будет полностью освобожден в ближайшее время.