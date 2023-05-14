Больше десяти позиций за день: в Минобороны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

ВСУ продемонстрировали успехи под Бахмутом

Украинские защитники продолжают демонстрировать успехи под Бахмутом и смогли освободить десять позиций противника,

Как сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, речь идет о позициях на юге и севере от города. Кроме того ВСУ удалось также зачистить от оккупантов значительную площадь в лесе возле Ивановского (бывшее Красное).

В плен были взяты российские солдаты из разных боевых частей.

"Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное возможно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", — отметила она.

При этом Маляр отметила, что в сам город оккупанты все свои силы и продолжает предпринимать попытки продвижения уничтожая все на своем пути. Однако, по ее словам, по состоянию на сейчас противник не может окружить город и взять его полностью под свой контроль.

Как сообщалось ранее, в последние несколько дней появляются сообщения об успехах ВСУ на Бахмутском направлении. Вместе с тем в Офисе президента говорят, что в этом районе Украина смогла перехватить инициативу, но это не значит, что город будет полностью освобожден в ближайшее время.