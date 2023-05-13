Ситуация в Бахмуте: Сырский сообщил о новых успехах ВСУ

Кадровые военные россии бегут с позиций почти без боя

В Бахмуте украинские воины продолжают контратаковать. На нескольких участках фронта ВСУ удалось еще больше продвинуться в тыл врага, оттеснив россиян. Оккупанты пытаются сдерживать атаку ВСУ, но теряют много техники и живой силы.

Об этом рассказал Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако, несмотря на определенніе успехи, Бахмут остается одним из самых напряженных участков фронта. Армия захватчиков беспрерывно обстреливает город.

В то же время, по словам военного эксперта, офицера резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера, на флангах ВСУ могли продвинуться вглубь позиций россиян на расстояние до 5 км. Все дело в том, что есть огромная разница между работой наемников ЧВК "Вагнера" и подразделений Минобороны россии. У солдат регулярной российской армии нет сильной мотивации и такой подготовки, как у наемников пригожина. Из-за этого российские солдаты бегут с позиций почти без боя, давая ВСУ преимущество на флангах. В самом же Бахмуте, где действуют "вагнеровцы", ситуации более напряженная.

"Есть некоторая разница между теми российскими военными, в частности, боевиками ПВК "Вагнер", которые действуют именно в городе, и действующими на флангах частями МО россии. Есть некая мотивационная разница. Они не так мощны, они не так тренированы и не таки мотивированы. Поэтому украинские военные имеют определенный успех на флангах", — отметил Виктор Верцнер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что главарь ЧВК "Вагнер" в панике из-за успехов ВСУ в Бахмуте. Он написал письмо министру обороны россии шойгу с приглашением приехать в город, чтобы оценить обстановку на месте.