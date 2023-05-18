Зеленський хоче провести саміт по миру в Україні, але є нюанс, — ЗМІ

На саміті президент хоче обговорити втілення мирного плану України

Президент України Володимир Зеленський звернувся з пропозицією провести мирний саміт щодо України без участі росії. Його прохання розглядатимуть лідери країн G7 на зустрічі в Японії, де планується запровадити нові санкції, які позначаться на здатності окупантів вести жорстку війну в Україні.

Про це розповів європейський урядовець на умовах анонімності, пише газета Financial Times.

Він уточнив, що саміт Зеленський на зустрічі без участі Росії хоче обговорити просування мирного плану України.

Нагадаємо, на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" (США, Японії, Великобританії, Німеччини, Канади, Італії та Франції), яка відбудеться у Хіросімі (Японія), буде оприлюднено заяву щодо України з обіцянкою економічної допомоги та засудженням російської агресії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час свого візиту до України спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей зустрівся із Володимиром Зеленським. Лі сказав президенту, що "від кризи немає панацеї", а припинення війни вимагатиме від усіх сторін "зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів".