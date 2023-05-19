У Японії стартував саміт G7: там уже поставили росію на місце

Саміт "Великої сімки" розпочався в Японії 19 травня і триватиме до 21 травня

19 травня в Японії стартував саміт лідерів "Великої сімки", який проходить у місті Хіросіма. Очікується, що за його підсумками буде оголошено новий санкційний удар по росії.

Як пише Kyodonews, вранці п’ятниці учасники триденного саміту відвідали меморіал миру у Хіросімі.

Після відвідин музею лідери країн G7 пройшли до кенотафу жертв атомного бомбардування у парку та поклали вінки.

"Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зробив ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу росії в її війні в Україні та швидкого нарощування ядерних сил Китаю", — пише агентство.

Водночас, Reuters зазначає, що під час саміту Велика Британія планує оголосити про введення заборони на російські алмази, а також на імпорт російських металів. Крім того, буде введено персональні санкції та обмежувальні заходи проти компаній.

Як повідомив агентству один з чиновників адміністрації США, під час саміту прозвучить "потужна заява про єдність, силу та відданість у відповіді на агресивну війну росії". Він пообіцяв, що нові санкції послаблять позиції рф та позначаться на її здатності вести бойові дії.

За його словами, США внесуть до чорного списку експорту 70 російських компаній і розширять санкції щодо 300 компаній і нових секторів російської економіки. Мета таких обмежувальних заходів – закрити шляхи обходу санкцій з боку рф.

Раніше Телеграф писав, що саміт може відвідати і президент України Володимир Зеленський.