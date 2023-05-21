Українські пілоти навчаться у Штатах керувати F-16: Байден зробив заяву на саміті G7

Україна не використовуватиме F-16 для атак російської території

Президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії підтвердив згоду на навчання українських пілотів управлінню F-16, а також зробив кілька заяв про винищувачі для України.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяви Байдена під час пресконференції на саміті G-7.

Так, на особистій зустрічі з президентом України Джо Байден повідомив про плани США розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Він зазначив, що це необхідно для посилення ПС ЗСУ у рамках довгострокового зобов’язання.

"Останні кілька днів ще раз підкреслили важливість глобального лідерства Америки… Безпека і процвітання американського народу значно підвищуються завдяки спільній роботі з нашими найближчими союзниками і партнерами для побудови майбутнього з більшою економічною силою і стійкістю у більш мирному і стабільному світі", — заявив Байден.

Також зробив інші заяви з приводу винищувачів:

"Не очікую, що ці винищувачі будуть використані в контрнаступі України, що готується";

"Отримав від Зеленського запевнення в тому, що Україна не використовуватиме F-16 для атак російської території";

"F-16 не допомогли б ЗСУ змінити ситуацію в Бахмуті".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше, ніж очікувалося.