Українські пілоти навчаться у Штатах керувати F-16: Байден зробив заяву на саміті G7
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Україна не використовуватиме F-16 для атак російської території
Президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії підтвердив згоду на навчання українських пілотів управлінню F-16, а також зробив кілька заяв про винищувачі для України.
Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяви Байдена під час пресконференції на саміті G-7.
Так, на особистій зустрічі з президентом України Джо Байден повідомив про плани США розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. Він зазначив, що це необхідно для посилення ПС ЗСУ у рамках довгострокового зобов’язання.
"Останні кілька днів ще раз підкреслили важливість глобального лідерства Америки… Безпека і процвітання американського народу значно підвищуються завдяки спільній роботі з нашими найближчими союзниками і партнерами для побудови майбутнього з більшою економічною силою і стійкістю у більш мирному і стабільному світі", — заявив Байден.
Також зробив інші заяви з приводу винищувачів:
- "Не очікую, що ці винищувачі будуть використані в контрнаступі України, що готується";
- "Отримав від Зеленського запевнення в тому, що Україна не використовуватиме F-16 для атак російської території";
- "F-16 не допомогли б ЗСУ змінити ситуацію в Бахмуті".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше, ніж очікувалося.