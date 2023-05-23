Первые F-16 могут прилететь в Украину с неожиданной стороны: у Резникова сделали заявление

В отличие от многих других стран у этого государства существуют "излишки" данного оружия

Первые истребители F-16, которые уже совсем скоро могут оказаться на вооружении у украинских военных, могут прибыть к нам, на первый взгляд, из весьма неожиданной стороны. Речь даже, например, не о США или Великобритании.

Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии Politico.

Так, у Резникова считают, что первой страной, которая передаст Украине свои истребители, могут стать Нидерланды. Все дело в том, что в отличие от многих других стран у этого государства существуют "излишки" данного оружия.

"В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи. Также у Нидерландов есть еще 18 F-16, которые больше не используются в боевых действиях и также могут быть переданы в другое место назначения. 12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне рассказали о том, где будут базироваться украинские F-16.

Также мы сообщали, что Украина получит истребители F-16, но в США озвучили единственное условие.