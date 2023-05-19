Грошей на війну буде менше: Британія завдала нового санкційного удару по росії

Велика Британія завдала нового удару по економіці росії

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти російської федерації, яка другий рік веде повномасштабну війну в Україні.

Про це 19 травня повідомили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

До списку санкцій потрапили 86 осіб і компаній з росії.

Зокрема, обмежувальні заходи введено проти російських енергетичних, металургійних, транспортних та військових компаній, а також щодо банківського сектору. У списку опинилися й компанії, які мають відношення до розкрадання українського зерна.

На сайті британського відомства зазначено, що під санкції потрапили пов’язані із "Росатомом" компанії, які займаються виробництвом сучасних матеріалів та технологій, у тому числі лазерів.

Обмежувальні заходи також запровадили проти компаній "Полюс", "Северсталь", FESCO, ММК, ОМК, ТМК, РМК, АФК "Система", а також проти Росбанку, банку "ДОМ. РФ" та банку "Тинькофф".

Серед персональних санкцій зазначається запровадження обмежень щодо голови ради директорів "Російської мідної компанії" Ігоря Алтушкіна, окупаційного голови Запорізької АЕС Олега Романенка, голови концерну "Калашніков" Алана Лушнікова та його гендиректора Володимира Лепіна. Також до списку потрапили 13 членів ради директорів "Газпромнефти".

"путін та його прихильники повинні та будуть платити ціну за своє незаконне вторгнення в Україну. Ось чому за допомогою сьогоднішніх нових санкцій ми посилюємо економічний тиск на нього, ускладнюючи йому ведення незаконної війни та заподіяння невимовних страждань безневинним українцям.

Ми будемо продовжувати посилювати цей тиск і припиняти всі форми обходу, поки Україна не переможе і не буде забезпечено мир… Суверенні активи росії залишаться без руху доти, поки рф не погодиться заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні", — сказав голова британського МЗС Джеймс Клеверлі.

У той же час у росії вже встигли заявити, що санкції Великобританії проти "Северсталі" нібито ніяк "не вплинуть на роботу компанії".

Раніше Телеграф писав про те, що Британія готує потужну військову допомогу для України.