Війна — день 450: жорстокі бої за Бахмут продовжуються, РФ стягнула туди більшу частину своїх резервів
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Оперативно про головне 19 травня
Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 450 днів. рф продовжує обстрілювати різні населені пункти в Україні, а також атакувати Бахмут. Туди, за даними Міноборони України, противник стягнув більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання. Разом з тим, ЗСУ тримають оборону, а місцями і переходять у контратаку, відкидаючи російські війська з позицій, які вони займають.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
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Дізнатись про головні події 16 травня можна у публікації: Війна — день 447: важкі бої за Бахмут, нові обстріли Києва
З даними за 17 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 448: росіяни продовжують бити по містах ракетами та знищують Бахмут артилерією
Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 449: росіяни активізувалися на північному напрямку, атаки на міста України продовжуються