Війна — день 450: жорстокі бої за Бахмут продовжуються, РФ стягнула туди більшу частину своїх резервів

Оперативно про головне 19 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 450 днів. рф продовжує обстрілювати різні населені пункти в Україні, а також атакувати Бахмут. Туди, за даними Міноборони України, противник стягнув більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання. Разом з тим, ЗСУ тримають оборону, а місцями і переходять у контратаку, відкидаючи російські війська з позицій, які вони займають.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США можуть навчити українських пілотів літати на винищувачах F-16 лише за чотири місяці. Оцінки пілотів, які пройшли навчання на льотному тренажері, перевершили заявлені Пентагоном очікування за два тижні занять.

Дізнатись про головні події 16 травня можна у публікації: Війна — день 447: важкі бої за Бахмут, нові обстріли Києва

З даними за 17 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 448: росіяни продовжують бити по містах ракетами та знищують Бахмут артилерією

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 449: росіяни активізувалися на північному напрямку, атаки на міста України продовжуються