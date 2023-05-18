Війна — день 449: росіяни активізувалися на північному напрямку, атаки на міста України продовжуються

Оперативно про головне 18 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 449 днів. На тлі відсутності успіхів на "гарячих" напрямках на фронтах продовжуються ракетні атаки українських міст. Також окупаційні війська росії збільшили інтенсивність обстрілів прикордонних регіонів – Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Моніторингові групи повідомляють, що 10 російських Ту-95 та 4 Ту-22 перебувають у повітрі, а частина з них йде до пускових рубежів. Якщо їх плани не зміняться, то ракетних пусків можна чекати о 2:00-3:00.

00:00 В Україні шириться повітряна тривога через ворожі БПЛА. Моніторингові групи повідомляють, що дрони летять у бік Київської та Житомирської областей. БПЛА, частина з яких ймовірно типу "Шахід", наразі фіксують на Черкащині.

Дізнатися про головні події 15 травня можна у публікації: Війна — день 446: ЗСУ наступають під Бахмутом, але окупанти посилюють обстріли

З даними за 16 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 447: важкі бої за Бахмут, нові обстріли Києва

Про те, що відбувалося 17 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 448: росіяни продовжують бити по містах ракетами та знищують Бахмут артилерією