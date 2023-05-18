У Києві під ранок пролунало кілька вибухів: почалася пожежа, фото (оновлено)

Окупанти атакували столицю уже на світанку

Ніч на 18 травня видалася неспокійною для жителів всієї України – повітряні тривоги, які неодноразово оголошувалися у різних областях, зрештою переросли у повномасштабну. Почалося все із атаки на Одесу, а під ранок росіяни обстріляли ракетами Київ. Вибухи чули у трьох районах столиці.

Подробиці атаки повідомив мер Віталій Кличко, а також очільник міської військової адміністрації Сергій Попко. Обидва чиновника зазначили, що ракети начебто вдалося збити, однак у всіх випадках падіння уламків спричинило додаткові проблеми.

7:13 Як повідомляють місцеві Telegram-канали, одна із ворожих ракет впала поблизу дитячого садочку, утворивши вирву. Ось такі "військові" об'єкти намагаються "демілітаризувати" росіяни.

Наслідки падіння ракети

Вирва вийшла глибоченька

Одна із таких — серйозна пожежа, що спалахнула у Дарницькому районі. Залишки ворожого снаряду приземлилися у місцевому гаражному кооперативі, що спричинило стихійне загоряння. Як наслідок — густий чорний дим, що було видно у небі над столицею за кілометри від епіцентру пожежі. Також уламки ракети впали ще на кількох вулицях у цьому районі.

"Постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було", — підкреслив Кличко.

Ось таким видався ранок 18 травня для киян

У КМВА додали, що вибухи також пролунали у Деснянському районі столиці, через що теж розпочалася пожежа. На місці вже працюють представники екстрених служб, намагаючись ліквідувати наслідки.

Дев'яту за ліком повітряну атаку на Київ від початку травня Сергій Попко назвав безпрецедентною. Росіяни випустили снаряди з району Каспійського моря, за попередніми даними це були крилаті ракети типу Х-101/555. Також на Київ здійснили наліт "шахедів"-розвідувальників.

"За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили", — підкреслив очільник КМВА.

Уламки однієї із ракет, якими атакували столицю

Нагадаємо, що експерт Defense Express Іван Киричевський переконаний — обстріли Києва, на жаль, триватимуть і надалі. Ба більше — по Києву цілком здатні знову випустити смертоносні "Кинджали" попри захист "Петріота".