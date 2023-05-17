Окупанти вдарили ракетами по Одесі: у місті чули серію вибухів

Повідомлялося про активну роботу ППО

Увечері середи, 17 травня, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл України. Зокрема, кілька вибухів було зафіксовано в Одесі.

Як інформують моніторингові групи, йдеться про запуски щонайменше чотирьох ракет морського базування "Калібр".

За попередньою інформацією у місті спрацювали засоби ППО, про прильоти та руйнування на землі даних не надходило.

При цьому повідомляється також про те, що в повітрі також знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-22, які можуть нести на борту ракети Х-22, проте про їх запуск інформації не було.

Станом на 22:33 на Одещині було дано відбій повітряної тривоги. Однак вона була включена до ряду інших областей.

За попередніми даними, це пов’язано із запуском ударних безпілотників.

Як повідомлялося раніше, останнім часом росіяни майже кожен день влаштовують нічні обстріли України. Зокрема ввечері 16 травня під удар потрапила Миколаївська область, а за даними місцевої влади, один із російських боєприпасів потрапив до будівлі супермаркету.