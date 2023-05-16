"Калібри" над Україною та вибухи у Миколаєві: росія знову атакувала Україну

Тривогу оголошено на більшій частині України

У ніч проти 17 травня окупанти знову обстріляли територію України з використанням ракет та ударних безпілотників. Повідомляється, що вибухи чули у Миколаєві.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відомо про два прильоти. Перший вибух пролунав на відкритій місцевості, тому обійшлося без постраждалих.

Щодо другого, він повідомив, що є постраждала жінка, яка звернулася за допомогою до лікарів з осколковим пораненням.

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що по Україні було запущено ще щонайменше дві ракети "Калібр", які прямують у західні області на наднизьких висотах, що ускладнює їх виявлення.

Своєю чергою, у МВС вкотре нагадали українцям про те, що сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто, а знімати роботу ППО заборонено.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 16 травня окупанти завдали масштабного ракетного удару по Києву. Хоча жодна з ракет не досягла своїх цілей, проте уламки все ж таки пошкодили нежитлову будівлю і призвели до поранення щонайменше трьох людей.