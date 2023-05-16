"Калібри" над Україною та вибухи у Миколаєві: росія знову атакувала Україну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1117
Тривогу оголошено на більшій частині України
У ніч проти 17 травня окупанти знову обстріляли територію України з використанням ракет та ударних безпілотників. Повідомляється, що вибухи чули у Миколаєві.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відомо про два прильоти. Перший вибух пролунав на відкритій місцевості, тому обійшлося без постраждалих.
Щодо другого, він повідомив, що є постраждала жінка, яка звернулася за допомогою до лікарів з осколковим пораненням.
Тим часом моніторингові групи повідомляють, що по Україні було запущено ще щонайменше дві ракети "Калібр", які прямують у західні області на наднизьких висотах, що ускладнює їх виявлення.
Своєю чергою, у МВС вкотре нагадали українцям про те, що сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто, а знімати роботу ППО заборонено.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 16 травня окупанти завдали масштабного ракетного удару по Києву. Хоча жодна з ракет не досягла своїх цілей, проте уламки все ж таки пошкодили нежитлову будівлю і призвели до поранення щонайменше трьох людей.