Масовані удари по заходу України: у ЗСУ розповіли, чому росія змінила тактику обстрілів

Українські сили ППО збивали дрони та ракети в ніч на 14 травня

Ворожі атаки по Україні посилилися. Вночі окупанти знову атакували як прифронтові регіони, так і столицю, і глибокий тил на заході країни. Влучили по Тернополю — є поранені.

На думку керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталі Гуменюк, це пов’язано із двома факторами. Перший — єдність європейських країн, яка дратує росіян. Зокрема перед 14 травня ворог наростив кількість ракетоносіїв в Чорному морі.

Також ворог намагається розділити увагу сил ППО. Коли в росіян немає переваг в бою, вони намагаються атакувати з повітря, як демонстрацію сили. "Окупанти намагаються тиснути на готовність населення, тиснути через те, що вражаються об’єкти у глибокому тилу. …. Вони хочуть показати, що здатні знищити наші ресурси, з якими ми збираємось йти у бій", — зазначила Гуменюк.

Наголосимо, що в ніч на 14 травня ворог атакував Україну одразу з кількох напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили. Вдалося знищити 25 безпілотників різних видів та три крилаті ракети. Серед 25 дронів — 18 були ударними "Shahed-136/131", один "Ланцет", два "Орлан-10" і ще чотири, тип яких уточнюється. Крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 запускалися з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дрони, які летіли на столицю України, знищили на віддалених рубежах. Від ударів ворога також постраждали Харків та Миколаїв.