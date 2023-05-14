Запустили розвідників: в КМВА назвали можливу ціль нічної атаки дронів на столицю

Сили ППО працювали в області

Окупанти всьоме атакували Київ з початку травня. Навколо столиці були запущені розвідувальні безпілотники. Їх знищили на дальніх підступах під час руху до Києва.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що найімовірніше, метою атаки дронів було виявлення позицій сил протиповітряної оборони.

Щодо більш пізньої повітряної тривоги, то вона минулася для столиці без нищення об'єктів — крилатих ракет з Каспійського напрямку не зафіксовували в просторі навколо Києва. Руйнувань та травмованих і місті не виявлено.

В Харкові ситуація інша. По місту вночі вдарили ракетами по Новобаварському району. Поцілити намагалися по інфраструктурному об’єкту, повідомив міський голова Ігор Терехов. Постраждалих немає, також обійшлось без значних руйнувань — у будинках поруч вибило вікна та двері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни активно цікавляться силами протиповітряної оборони навколо столиці. Та ж ракета "Кинжал", яку вдалося збити з американської системи Patriot, на думку фахівців була спрямована сами проти неї. Росіяни могли запеленгувати специфічний сигнал і націлитися на важливу для захисту столиці стаціонарну систему, одна спіймали облизня.