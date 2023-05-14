Ворог вдарив ракетами по Тернополю: двох людей поранено, у місті триває пожежа

Ракета попала у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації

В ніч на суботу, 14 травня, російський ворог завдав ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини. У місті триває пожежа.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Травмовані двоє цивільних. Попередньо осколкові поранення та опіки. Постраждалі перебувають у медичних закладах. Їм надається вся необхідна допомога", — заявив він.

За словами губернатора, є потрапляння до складських приміщень, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники, спалах ще не ліквідовано повністю.

"Всю ніч на місці події будуть перебувати фахівці. Прошу всіх мешканців Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загоряння", — додав Труш.

Також стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після ракетного удару по Тернополю TVORCHI особливим жестом підтримали рідне місто.