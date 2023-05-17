Війна — день 448: росіяни продовжують бити по містам ракетами і знищують Бахмут артилерією

Оперативно про головне 17 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 448 днів. Окупанти продовжують зтирати Бахмут з лиця землі артилерією, при тому, що ЗСУ відкинули їхні війська на околицях міста. Водночас продовжуються атаки міст України дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет "Калібр" із Чорного моря.

Також у Миколаєві пролунало два вибухи: у місці "прильотів" зайнялася пожежа.

Дізнатися про головні події 14 травня можна у публікації: Війна — день 445: окупанти намагаються стримати натиск ЗСУ, черговий ракетний обстріл міст

З даними за 15 травня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 446: ЗСУ наступають під Бахмутом, але окупанти посилюють обстріли

Про те, що відбувалося 165 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 447: важкі бої за Бахмут, нові обстріли Києва