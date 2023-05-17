Відомому путінцю приготуватися? Буданов заінтригував цікавою деталлю у своєму кабінеті (фото)

Буданов продовжує інтригувати

У кабінеті начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова продовжують знаходити цікаві речі. Після того, як мережа гуділа про карту москви у нього на стіні розвідник підкинув нових приводів для обговорень.

Так, бойовий санітар добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Ріна Резнік помітила на столі у Буданова незвичайну книжку та розповіла про це у мережі.

"Ну що сказати, виходить, що Буданов наш. Товариші ліві, не знаю, як вам тепер жити…", — прокоментувала свій пост медик.

Що примітного у книзі Буданова?

Книжка на столі у розвідника написала відомий французьким філософом Рене Геноном.

Рене Генон — представник так званого інтегрального традиціоналізму, який писав про єдине духовне знання, увічнене в давніх священних книгах і що зберігається в основних світових релігіях. Народ і епоха, що відступають від цього первісного знання та пов’язаної з ним традиції, неминуче опиняються у кризі.

Примітно, що одним із головних відомих широкому загалу традиціоналістів є російський пропагандист Олександр Дугін, дочка якого була вбита під час вибуху в Підмосков’ї. Пізніше, до речі, американські ЗМІ заявили, посилаючись на свої джерела, що до вибуху нібито могли бути причетні українські спецслужби.

Деякі в коментарях припустили, що деталі в кабінеті головного розвідника України з’являються не просто так, а нібито так він натякає на щось українцям.

Однак, якщо це й так, поки що не зрозуміло, що це могло б означати — натяк Дугіну чи заява про свої погляди для українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов зробив несподіване визнання про те, чому контрнаступ ЗСУ так довго не починається.

Також ми повідомляли, Буданов стверджує, що еліти незадоволені діями путіна.