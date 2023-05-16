Чому контрнаступ ЗСУ так довго не починається: Буданов зробив несподіване зізнання

У інформкампанії проти росії є і свої "побочки"

Постійні заяви про майбутній контрнаступ ЗСУ, які роблять уже майже півроку, є частиною інформаційної кампанії проти росії, яка покликана заплутати росіян. І це вже спрацювало.

Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час інтерв’ю проекту "Різні люди".

Буданов дав зрозуміти, що заявами про контрнаступ Україна спеціально вводить росію в оману.

"Зараз і згодом усі зможуть побачити куди це привело і приведе, а також які наслідки матиме. Те, що ми дезорієнтували противника ( заявами про контрнаступ — Ред. ) — це точно факт, це вже сталося, відбувається і поки це не закінчиться, я так думаю, що вони не зрозуміють, що взагалі відбувалося і сталося", — заявив Буданов.

При цьому глава ГУР визнав, що побічною дією цієї кампанії є дезорієнтація й українського суспільства, але це вимушений захід.

"Частково — так (відбувається дезорієнтація суспільства — Ред.), але необхідно поставити інше питання: що важливіше заплутати противника або ризикнути тим, що в Україні хтось це не зовсім правильно зрозуміє? Як на мене відповідь очевидна", — додав Буданов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що одіозний нардеп Євген Шевченко працював на ГУР.

Також ми повідомляли, що Буданов зробив визнання щодо ліквідації важливих ворогів.