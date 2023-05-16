Одіозний нардеп-фанат Лукашенка насправді допомагав ГУР – резонансна заява Буданова

Розвідка використовувала всі канали для комунікації з Білоруссю і навіть депутатів

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що одіозний нардеп Євген Шевченко, якого вигнали із зали Ради за те, що він прийшов туди у військовій формі, насправді працював на нашу розвідку.

Про це Буданов заявив під час інтерв’ю проекту "Разние люді".

За його словами, колишній "Слуга народу", якого ще називають "фанатом Лукашенка", був задіяний ГУР, щоб побудувати комунікацію з Білоруссю і не допустити вступу РБ у війну.

"Ми задіяли всі можливі наші канали для комунікації (з Білоруссю — Ред.), які у нас були. Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, як країни, у цю війну — це перша мета. І друге — коли сталося витіснення та втеча російської армії, щоб не допустити повторних спроб заходів з території Білорусі в Україну чи спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз цього вдалося досягти", — сказав Буданов, додаючи, що депутат про якого йшлося — це Євген Шевченко.

Нагадаємо, що Євген Шевченко, "прославився" підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. За словами самого нардепа, він добровільно пішов служити до Збройних сил України в одну з військових частин Києва. Цю інформацію нардеп повідомив після того, як його затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався перейти кордон. Щоправда, екс-"слуга" цю інформацію заперечував. А вже влітку 2022 року він потрапив у гучний скандал, коли прийшов до Верховної Ради у військовій формі. Його колеги такий жест не оцінили і накинулися з вимогою вийти із зали та переодягнутися.