Рада не визнала вибори в Росії: проти проголосував лише нардеп- "фанат Лукашенко"

Нардеп каже, що не хоче повномасштабної війни.

У середу, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла постанову, якою засудила залучення жителів окупованих Криму і Донбасу до виборів в парламент Росії та визнала Держдуму нелегітимною. Постанова була підтримана 322 голосами. Ще 21 нардеп голосувати відмовився, а троє утрималися. І лише один народний обранець проголосував "проти".

Ним виявився колишній нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко, які сам повідомив про це у своєму телеграм-каналі.

"Не хочу повномасштабної війни України з Росією. Не можна спалювати мости. Хтось повинен залишити можливість для діалогу", — аргументував свій вчинок він.

Як повідомлялося раніше, Євген Шевченко вже потрапляв в скандал після візиту до Білорусі на зустріч з невизнаним світовою спільнотою главою країни Олександром Лукашенком. А пізніше він підтримував дії режиму під час перехоплення над Мінськом літака, на якому летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

В кінці травня за це його виключили з партії та фракції "Слуги народу".

Після цього він заявив, що має намір створити свій політичний проєкт, орієнтований на представників силового блоку, в тому числі й колишніх "беркутівців". За його словами, він бажає протистояти націоналістам "не тільки на словах".