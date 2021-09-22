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Рада не визнала вибори в Росії: проти проголосував лише нардеп- "фанат Лукашенко"

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Євген Шевченко Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:04
Євген Шевченко

Нардеп каже, що не хоче повномасштабної війни.

У середу, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла постанову, якою засудила залучення жителів окупованих Криму і Донбасу до виборів в парламент Росії та визнала Держдуму нелегітимною. Постанова була підтримана 322 голосами. Ще 21 нардеп голосувати відмовився, а троє утрималися. І лише один народний обранець проголосував "проти".

Ним виявився колишній нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко, які сам повідомив про це у своєму телеграм-каналі.

"Не хочу повномасштабної війни України з Росією. Не можна спалювати мости. Хтось повинен залишити можливість для діалогу", — аргументував свій вчинок він.

Як повідомлялося раніше, Євген Шевченко вже потрапляв в скандал після візиту до Білорусі на зустріч з невизнаним світовою спільнотою главою країни Олександром Лукашенком. А пізніше він підтримував дії режиму під час перехоплення над Мінськом літака, на якому летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

В кінці травня за це його виключили з партії та фракції "Слуги народу".

Після цього він заявив, що має намір створити свій політичний проєкт, орієнтований на представників силового блоку, в тому числі й колишніх "беркутівців". За його словами, він бажає протистояти націоналістам "не тільки на словах".

Теги:
#Верховна Рада #Росія #Держдума РФ #Євген Шевченко
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