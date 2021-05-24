Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона
В Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона
По следам трагедии в Каменец-Подольском: где еще в мире терпели крушения воздушные шары (фото, видео)
По следам трагедии в Каменец-Подольском: где еще в мире терпели крушения воздушные шары (фото, видео)
Украина готовит к запуску паспорта вакцинации: в Офисе президента назвали дату
Украина готовит к запуску паспорта вакцинации: в Офисе президента назвали дату
Облил прилавок бензином и требовал оружие: под Одессой произошел погром в универмаге (фото)
Облил прилавок бензином и требовал оружие: под Одессой произошел погром в универмаге (фото)

Будет собирать "беркутовцев": нардеп Шевченко прокомментировал свое исключение из "Слуги народа"

Будет собирать "беркутовцев": нардеп Шевченко прокомментировал свое исключение из "Слуги народа"
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Нардеп "Слуги народа" Евгения Шевченко, которого исключили из фракции за то, что поддержал Александра Лукашенко после задержания бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, прокомментировал свои дальнейшие планы. 

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Говоря об исключении из фракции, Шевченко сказал, что это уже давно намечалось, но "слуги" ждали какого-то резонанса. При этом, он говорит, что и сам давно думал уходить из фракции.

По его словам, он собирается собрать под своим крылом бывших "беркутовцев" и других представителей силового блока, чтобы противостоять "националистам" не только словами, но и делами. 

При этом он отрицает то, что готовит проект для отбора голосов у ОПЗЖ, а также отрицает свои связи с главой ОПУ Андреем Ермаком. 

Как сообщалось ранее, самолет с журналистом Романом Протасевичем был принудительно посажен в Минске в воскресенье, 23 мая.

Он выступал против действий режима Лукашенко и был признан там "террористом", теперь ему грозит смертная казнь. 

С требованием отпустить Протасевича выступили Украина, страны ЕС и НАТО

Тем временем, в Беларуси серьезно ужесточили контроль над работой СМИ

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 262

Все по теме:

Слуга народа, Евгений Шевченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
05 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Приватбанк облегчил клиентам перевод денег со смартфона: подробности о нововведении
Приватбанк облегчил клиентам перевод денег со смартфона: подробности о нововведении
В Киеве на &quot;новом&quot; Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
В Киеве на "новом" Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
Как выглядит победитель &quot;Евровидения&quot; Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь