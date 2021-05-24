Будет собирать "беркутовцев": нардеп Шевченко прокомментировал свое исключение из "Слуги народа"

Нардеп "Слуги народа" Евгения Шевченко, которого исключили из фракции за то, что поддержал Александра Лукашенко после задержания бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, прокомментировал свои дальнейшие планы.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Говоря об исключении из фракции, Шевченко сказал, что это уже давно намечалось, но "слуги" ждали какого-то резонанса. При этом, он говорит, что и сам давно думал уходить из фракции.

По его словам, он собирается собрать под своим крылом бывших "беркутовцев" и других представителей силового блока, чтобы противостоять "националистам" не только словами, но и делами.

При этом он отрицает то, что готовит проект для отбора голосов у ОПЗЖ, а также отрицает свои связи с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Как сообщалось ранее, самолет с журналистом Романом Протасевичем был принудительно посажен в Минске в воскресенье, 23 мая.

Он выступал против действий режима Лукашенко и был признан там "террористом", теперь ему грозит смертная казнь.

С требованием отпустить Протасевича выступили Украина, страны ЕС и НАТО.

Тем временем, в Беларуси серьезно ужесточили контроль над работой СМИ.